Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alzhéimer afecta a entre 15.000 y 20.000 malagueños. SUR

La detección temprana del alzhéimer es clave para acceder a los nuevos fármacos que prolongan la vida

Más del 50% de los casos de la enfermedad que aún son leves están sin diagnosticar y el retraso entre los primeros síntomas y su detección supera los dos años

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:38

El alzhéimer es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente entre las demencias. De hecho, siete de cada diez casos se corresponden con esta patología, según las ... estimaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN), que además alerta de que más del 50% de los casos de la enfermedad que aún son leves están sin diagnosticar y el retraso medio entre los primeros síntomas y el diagnóstico supera los dos años en el país, una realidad numérica que puede extrapolarse a Málaga, según explica el director científico del Instituto Andaluz de Neurociencia (IANEC), José María García-Alberca, quien estima que entre 15.000 y 20.000 personas conforman la comunidad de afectados en Málaga y provincia y, aplicando las horquillas numéricas de la SEN, podría afirmarse que la mitad de estos estarían sin diagnosticar actualmente. Detectar la enfermedad en sus fases iniciales, es decir, de manera precoz, con los primeros signos, o en su fase silente, años antes de que aparezca, permitirá aplicar muy pronto los nuevos medicamentos (lecanemab y donanemab) que están a punto de comenzar a usarse en España y que ralentizan el avance de la patología y aumentan entre tres y cinco años la esperanza de vida de los afectados, además de proporcionar calidad existencial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  2. 2 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  6. 6 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  7. 7 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  8. 8

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  9. 9 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  10. 10

    Picofino: la escuela de Málaga donde aprender a hacer sushi o a preparar la comida para toda la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La detección temprana del alzhéimer es clave para acceder a los nuevos fármacos que prolongan la vida

La detección temprana del alzhéimer es clave para acceder a los nuevos fármacos que prolongan la vida