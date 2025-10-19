Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión del equipo de profesionales de Proyecto Hombre. SUR

«Después de pasar por Proyecto Hombre soy libre»

Alejandro y Ana comparten su experiencia en un centro que cumple 40 años en la ayuda a personas con problemas de adicción o psicológicos en Málaga

ANA MEDINA

málaga.

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Fundación CESMA y su obra Proyecto Hombre Málaga cumplen 40 años de acción a favor de las personas que quieren salir de una adicción ... y emprender una vida nueva. Lo celebran con una jornada donde profundizarán en la vulnerabilidad humana como factor clave en las adicciones, y lo harán con la ayuda del experto Arun Mansukhani. El acto conmemorativo tiene lugar en el auditorio Edgar Neville el 28 de octubre desde las 9.30 horas. La entrada es gratuita pero es preciso inscribirse en proyectohombremalaga.com.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  2. 2 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  3. 3

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  4. 4 La hija de Antonio Banderas se casa hoy en un hotel de lujo de Valladolid
  5. 5 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  6. 6

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias
  7. 7

    El Unicaja y el Barça, cada vez más cerca
  8. 8 Colectivos de discapacidad: «Es inadmisible que las escaleras del Cercanías en el aeropuerto de Málaga lleven meses averiadas»
  9. 9

    Mónica Naranjo: «Tengo recuerdos especiales de mi niñez en Málaga»
  10. 10

    Un Juan Cruz estelar, ante su primer cruce con el Málaga de sus amores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Después de pasar por Proyecto Hombre soy libre»

«Después de pasar por Proyecto Hombre soy libre»