El delegado de Salud, sobre el colapso en urgencias: «Hemos tenido un pico de 3.700 pacientes en un día»

La herencia recibida. El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, aseguró ayer que todos los hospitales ... públicos de la provincia recibieron en un solo día, hace pocas fechas, más de 3.700 pacientes en los servicios de urgencias, «una brutalidad», una situación que ejemplificaría a las claras la presión asistencial que sufren los centros de salud y hospitalarios de la Costa del Sol, especialmente en verano, cuando se multiplica la población por tres en algunos municipios litorales o de interior muy turísticos y, al mismo tiempo, se aplica el plan verano para sustituir a médicos, personal de enfermería y otro tipo de trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la época estival, un programa autonómico que ha levantado las críticas de los sindicatos al considerar que faltan efectivos, además de rechazar los cierres de camas y plantas, y la clausura vespertina de 44 de los 69 centros de salud que abren por la tarde todo el año.

«¿Tenemos problemas? Sí. Hace pocos días tuvimos un pico de 3.700 urgencias, una brutalidad. En todos los hospitales de la provincia. Un récord. No nos gusta pero lo hemos afrontado», dijo el delegado a preguntas de la prensa.

Cuestionado por si se ha previsto algún plan de choque para las situaciones de colapso que han sufrido los servicios de urgencias de los hospitales Regional y Clínico en fechas recientes, recordó, precisamente, la población flotante que visita la provincia. «Málaga, para bien o para mal, desde hace unos años, está recibiendo una cantidad de visitantes tremenda», declaró, para detallar que han entrado 25 millones de personas en 2023 por el aeropuerto de Málaga. «Esto es una crisis de crecimiento. En 2019, cuando llegamos, los números de Málaga, los ratios, el número de médicos, de enfermeras en primaria, de especialistas facultativos, especialistas de área en hospitales y enfermeras hospitalarias, de quirófanos y de camas, éramos los últimos, repito. Las anteriores administraciones habían dejado la sanidad pública malagueña la última, repito, de todos los ratios sanitarios», reflexionó.

Con esas cifras, indicó, se afrontó la pandemia, «y salimos muy bien», aunque «esos ratios no se mejoran en dos días, vamos a necesitar décadas», recalcó. Ya se ha puesto en marcha el tercer hospital, precisó, pero harán falta siete u ocho años «hasta que esté totalmente equipado». «Para tener un oftalmólogo o un dermatólogo, se necesitan seis años de medicina, unos años de MIR, cuatro o cinco de especialidad», precisó, para recordar que ello depende del Ministerio de Sanidad. «Llevamos reclamándole a la ministra, a los sucesivos ministros de Sanidad, que aumenten las plazas MIR para que podamos formar más especialistas. No ha habido feedback, no nos escuchan», agregó.

Tachó de «páramo» la situación de la sanidad en 2019. «Los veranos son tremendos, porque no se sustituyen los médicos, los profesionales, los enfermeros que se quedan de vacaciones, porque no se encuentran profesionales. Esto viene de lejos. Hubo una administración aquí durante décadas que obvió buscar una solución. No lo hizo. Nosotros lo estamos afrontando con trasparencia», dijo.

«Málaga, para bien o para mal, durante hace unos años y cada vez peor, está recibiendo una cantidad de visitantes tremenda. Nuestros profesionales, todos, fueron capaces de actuar con unos resultados muy buenos durante la pandemia, con muy poca dotación, con mucho déficit de equipamiento, de tecnología, y lo hicimos muy bien, y ahora vamos a volver a salir de esta crisis», concluyó.