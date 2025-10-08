Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Nuevo incidente violento en Marbella. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para identificar y detener a un hombre tras apuñalar en el pecho al ... cocinero de un restaurante de comida rápida. Según ha podido confirmar SUR, el autor era un cliente de dicho establecimiento.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche del pasado jueves, día 2 de octubre, sobre las 00.10 horas. De acuerdo con las fuentes, previamente a la agresión, el agresor había realizado un pedido en el mismo local en el que hirió a la víctima, de 40 años.

Según los avisos de los alertantes, el autor supuestamente había iniciado una discusión con los trabajadores del local, al parecer porque consideraba que su pedido tardaba mucho, aunque este extremo no ha sido confirmado policialmente.

A continuación, supuestamente se introdujo en el local y atacó al cocinero, a quien asestó una puñalada en el pecho, tras lo que se dio a la fuga del lugar. Al ver al hombre malherido, el responsable del negocio lo trasladó en su propio vehículo a un centro de salud, desde donde, a tenor de la lesión, fue evacuado de urgencia a un hospital.

Los hechos han dado lugar a la apertura de una investigación por parte de la Policía Nacional para dar con el responsable de la agresión con arma blanca.