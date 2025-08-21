Declarado esta noche un incendio forestal en Monda

Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga, en este caso en el término municipal de Monda, según informaron desde el Plan Infoca en Andalucía.

El incendio se localida en el paraje de Sierra Canucha, en el término municipal de Monda y cerca del Parque Nacional Sierra de las Nieves, un espacio único de la provincia de Málaga de gran valor paisajístico y riqueza botánica.

El Infoca ha informado del incendio a las 21.15 horas, con la noche ya sobre la sierra. Actualmente trabajan en la zona nueve grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobombas. La falta de visibilidad nocturna impide en estos casos movilizar helicópteros o aviones, si hicieran falta.