Uno de cada cuatro autónomos en Málaga es extranjero

Málaga es la quinta provincia de España en número total de autónomos, con 141.600, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante, y justo ... por delante de Sevilla, donde los afiliados al RETA (régimen especial de autónomos de la Seguridad Social) apenas superan los 120.000. Pero en número de trabajadores por cuenta propia procedentes del extranjero Málaga es la cuarta del ránking, con 35.520, por detrás de Barcelona, Madrid y Alicante y por delante de Valencia. En Andalucía, tras Málaga no se coloca Sevilla, sino Almería, aunque muy lejos, con 7.629 autónomos de origen foráneo.

Éstas son cifras absolutas publicadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y correspondientes al pasado mes de julio. En términos relativos, Málaga sube todavía más posiciones si lo que se analiza es el porcentaje que supone el empleo autónomo de origen extranjero. Así, la costasoleña es la segunda provincia en la que más ponderan los foráneos del total de trabajadores por cuenta propia: el 25%, uno de cada cuatro, de los afiliados al RETA. Es una cifra que únicamente se supera en Baleares, con el 27%, es decir, con cerca de 29.150 del total de 107.374.

Otras provincias en las que la proporción de extranjeros en el conjunto de autónomos supera el 20% son Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. En Andalucía, la provincia que sigue a Málaga es Almería, donde los cuentapropistas foráneos son el 12% del total.

Málaga, con ese 25% de empleo autónomo extranjero, supera, y con mucho, la media española. En el conjunto del país, del total de 3,4 millones de afiliados al RETA, 484.014 nacieron en otros países, es decir, el 14%.

Se da la circunstancia de que dos provincias andaluzas, Córdoba y Jaén, son las dos en las que menor proporción suponen los extranjeros del total de cotizantes autonómos de toda España: apenas un 3%, como pasa en Zamora o Badajoz.

Málaga también encabeza otro ránking: el del porcentaje de extranjeros afiliados a la Seguridad Social que no son trabajadores por cuenta ajena, sino que son autónomos, es decir, que han iniciado un negocio por su cuenta. En la provincia hay cerca de 124.000 cotizantes de origen foráneo en total, de los que los 35.520 son autónomos, es decir, casi un 30%. Ningún otro territorio español le supera. Se le acercan, eso sí, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Alicante, los tres con algo más del 25% de sus trabajadores extranjeros afiliados al RETA. La media española es del 15,7%, porque de los ya más de tres millones de cotizantes procedentes de otros países, algo más de 484.000 lo son del régimen de autónomos.

Entre las provincias en las que los extranjeros en menor proporción se dedican al trabajo autónomo se encuentra una andaluza, Huelva, con sólo el 6,6% de sus cotizantes foráneos afiliados al RETA.

Datos por sectores

En Málaga hay mucho empleo autónomo y muchos extranjeros trabajando por su cuenta pero, ¿en qué sectores? Hay dos en los que destacan especialmente: información y comunicaciones, por un lado, y actividades inmobiliarias, por otro. En el primero, hay un total de 4.415 autónomos, de los que 2.137, prácticamente la mitad, son de origen foráneo. En el segundo, hay 6.037 trabajadores por cuenta propia, de los que 2.778 son extranjeros, es decir, un 46%.

A continuación, hay otros dos sectores en los que los extranjeros pesan más de un 30% en el trabajo autónomo: son la hostelería (4.885 de los más de 15.000 que hay en total) y los servicios auxiliares, donde hay 2.700 emprendedores foráneos del total de 8.366.

¿En qué actividades los inmigrantes pesan menos? Por ejemplo, en la agricultura, donde apenas representan el 2,5%: son sólo 109 de los 4.235 trabajadores por cuenta propia.

Crecimiento y autónomos por cada mil habitantes

Málaga es la provincia de España en la que más ha crecido el empleo autónomo en su conjunto en la última década. En concreto, su ascenso ha sido de un 33%. Después se sitúan Santa Cruz de Tenerife (30%), Las Palmas (26%), Alicante (21%) y Baleares (18%). Y a continuación se coloca otra provincia andaluza, Cádiz (17%).

Pero Málaga no encabeza el incremento del número de autónomos extranjeros en esta última década. Ese lugar le corresponde a Valencia, donde su subida es de un 151%. También en Málaga su cifra se ha más que duplicado desde julio de 2015. En concreto, ahora son un 106% más que entonces. Pero su crecimiento ha sido superior en otras provincias como en A Coruña, Vizcaya, Lugo, Ávila, Albacete y Asturias. En Andalucía, la segunda provincia en la que más han subido por detrás de Málaga ha sido en Almería (96%).

Y un último cálculo que ha efectuado el especialista laboral Carlos Castedo: los 3,4 millones de autónomos que hay en España implican que hay 108 por cada mil habitantes de entre 16 y 64 años. Oscilan, de acuerdo con las cifras de Castedo, entre los 162,8 de Zamora y los 54,9 de Ceuta. En Málaga son 120,9. Es la segunda cifra más alta para una provincia andaluza sólo por detrás de Almería (124,5).