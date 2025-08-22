Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de cada cuatro autónomos en Málaga es extranjero

En algunos sectores, como información y comunicaciones o el inmobiliario, los foráneos son prácticamente la mitad de todos los trabajadores por cuenta propia

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:33

Málaga es la quinta provincia de España en número total de autónomos, con 141.600, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante, y justo ... por delante de Sevilla, donde los afiliados al RETA (régimen especial de autónomos de la Seguridad Social) apenas superan los 120.000. Pero en número de trabajadores por cuenta propia procedentes del extranjero Málaga es la cuarta del ránking, con 35.520, por detrás de Barcelona, Madrid y Alicante y por delante de Valencia. En Andalucía, tras Málaga no se coloca Sevilla, sino Almería, aunque muy lejos, con 7.629 autónomos de origen foráneo.

