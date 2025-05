Cruz Roja, sobre los sintecho del aeropuerto: «Es más seguro estar en un sitio público: están ahí para protegerse de la violencia»

«La respuesta que se debe dar a las personas sin hogar tiene que ser más completa y más amplia en la ciudad de Málaga. ... Ante esa falta de recursos, es normal que las personas acudan a los sitios públicos abiertos y con ciertas condiciones de confort, sobre todo en invierno para pasar la noche. Lo que hay que hacer es poner en marcha unas políticas que permitan que no alteren el funcionamiento de las instalaciones públicas en las que se encuentran, como cualquier otra persona que pueda estar ahí. Pero de ahí a que se considere que las personas sin hogar que ocupan espacios públicos son un problema, hay una distancia. El problema es la situación de las personas, no el lugar que ocupan», valoró Luis Utrilla, presidente provincial de Cruz Roja en Málaga, este viernes durante la presentación de la memoria de la actividad de la organización correspondiente al ejercicio 2024.

Utrilla calificó de «desenfoque» de la problemática que no se vaya al fondo de la cuestión que, a su juicio, «se llama pobreza y desigualdad». El presidente provincial de Cruz Roja abogó por la atención directa a los problemas de estas personas: «Es una responsabilidad social atender a las personas que por circunstancias de la vida se han visto en una situación de calle». «Hay que intentar solventar o minimizar el problema atendiendo a las necesidades sociales de esas personas. Que estén en el aeropuerto o en un banco de la Alameda es una cosa circunstancial que nos debe servir de aviso para ver esa realidad que no queremos ver», aseveró, para reflexionar: «A veces nos quejamos de que están muy cerca de los centros comerciales a plena luz del día, pero están ahí para protegerse de la violencia. Si están cerca de nosotros, es por eso. Es más seguro estar en un entorno público, en una zona comercial transitada, ahí es donde buscan protección».

El presidente provincial de Cruz Roja también incidió en que el perfil de los sintecho no responde al que comunmente se les atribuye: «La mayoría no tienen problemas de polidependencias, ni son alcohólicos ni drogadictos, son personas que se han visto ahí por circunstancias ajenas a eso. La mayoría tienen estudios de Secundaria y en un porcentaje más elevado del que podamos pensar tienen estudios universitarios. Son personas que han tenido un entorno social reglado, no son esas personas que a veces creemos que son». Así que animó a «trabajar entre todos» para «reincorporarlos al tejido social», que es «en lo que en justicia debe ser».