¿Crisis de la vivienda en Málaga?: las hipotecas solo suben un 1%, 30 puntos menos que la media

El préstamo para adquirir una casa en la provincia sigue siendo el tercero más caro de España

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:07

El mercado inmobiliario malagueño muestra síntomas de cierto agotamiento. O, quizás, más concretamente, la demanda que tiene que apelar a la financiación bancaria para comprarse ... una vivienda. Eso al menos se desprende de la información publicada este miércoles por el INE sobre suscripción de hipotecas. Durante el pasado junio en la provincia se firmaron un total de 1.879 créditos hipotecarios sobre viviendas, apenas un 1,13% más que en el mismo mes del año 2024 (1.858). Esta evolución contrasta con la registrada en todo el país, donde en junio se firmaron 41.834 préstamos para financiar la compra de un casa, lo que supone una subida del 31,7% interanual frente a los 31.773 del mismo mes del año anterior.

