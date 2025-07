No solo lleno de polvo está el camino hacia las estrellas. También es lejano hasta lo inimaginable. Incluso la luz, que viaja a 300.000 ... kilómetros por segundo, tarde un tiempo hasta que llega desde los objetos cósmicos hacia nosotros. David García es astrónomo en la Universidad de Málaga y responsable del Proyecto Urania, un programa para divulgar la astrofísica en los colegios e institutos. García, que viste un polo color gris de la UMA, se sienta con SUR para abordar lo que parece inabordable.

–¿Cuántas veces le han confundido con alguien que echa las cartas?

–Muchísimas veces. En muchos colegios me han presentado como astrólogo. Es algo que me aterra, la verdad.

–¿En qué momento se encuentra ahora mismo el universo?

–Ahora está en expansión. Descubrimos nuevos sistemas binarios. Hace poco, un exoplaneta. Todo está en movimiento y pasan cosas. Hay que decir que tenemos un sesgo importante porque vivimos en un rincón muy pequeño del universo.

–¿A qué se dedica la astrofísica? De entrada, suena a complejidad.

–La astrofísica es un campo muy amplio. Como en la medicina, depende de tu especialidad. Un astrofísico al que le gusta la física estelar, pues se dedica a las estrellas. Si te gusta la cosmología, te dedicas al estudio del universo en general.

–¿Tiene una entrada en la Wikipedia?

–Que yo sepa, no. Tengo las redes sociales, con las que me ayuda mi hija. Poco más. Las utilizo con vocación didáctica.

–¿Le gustaría tenerla?

–No es algo que me llama la atención. No busco la fama.

–¿Cuánto de física hay en la astronomía?

–Toda la que te puedes imaginar. No hay astronomía sin física y no hay física sin astronomía. Son uña y carne.

–¿Esa dependencia es una barrera para que más personas se aficionen a la astronomía?

–Te venden la moto de que la física es complicada o aburrida. Lo veo en los centros educativos a los que voy, donde los alumnos tienen la noción de que es algo muy difícil. Pero mira, ¿por qué los niños se aprenden las reglas del Minecraft en cuestión de horas? Porque se divierten. Pienso que el sistema educativo lo está haciendo mal. Hace falta algo más que el rigor científico para enganchar a los niños.

–¿Qué piensa cuando mira al cielo?

–Cuando brilla significa que se están creando elementos químicos. Entonces, cuando veo las estrellas estoy pensando que se están fabricando nuevas moléculas. Eso equivale a que se está creando vida. El cielo te da humildad. Las personas nos creemos muy importantes, pero no somos más que una mota de polvo en una galaxia. El universo no se alteraría si desaparecemos. Por eso la astronomía es una cura de humildad.

–¿El universo es cambiante?

–Sí, constantemente. Lo que pasa es que la escala de vida de las personas es muy corta. Si viviéramos millones de años, nos daríamos cuenta cómo el universo cambia. Nuestra dinámica del tiempo es un sesgo muy importante. Podríamos decir que el universo es caos y dinamismo.

–¿Cómo debe ser la divulgación?

–Tiene que ir de la mano de la ciencia, pero se tiene que transmitir con emoción. Ahí tienes el ejemplo de Carl Sagan. Si no fuera por él, seguro que yo no estaría aquí. Convertía algo complejo en algo divertido. En la astronomía no hace falta ser listo, hace falta ser constante.

Ampliar David García sentado en las escalares cercanas a la Facultad de Ciencias. Salvador Salas

–¿El telescopio James Webb ha supuesto un antes y después?

–Es un telescopio que está revolucionando a la astronomía. Los datos científicos que está escupiendo son tremendos. Va a ser una fuente de conocimiento tremenda. Imagina que universidades de todo el mundo están llenando ahora mismo sus discos duros con datos que proporciona el James Webb.

–¿Usted acepta la teoría del 'Big Bang'?

–Sí, creo en ella. Aunque creo que está mal explicada. Se vende como una expansión y no como una tremenda explosión. Pero los datos corroboran que la masa, la energía y el universo… todo estuvo en un mismo punto. Pienso que el universo es cíclico, que ya viene de uno anterior.

–Fred Hoyle, reconocido científico británico, se reía del 'Big Bang'. Defendía la teoría de la comunicación continua de materia desde la nada.

–Él mismo reconoció luego que estaba equivocado. Decía que el universo se expande, pero sin perder densidad. Se ha demostrado que eso no es así. El universo se expande y, al mismo tiempo, sí que pierde densidad. La ciencia también es rectificar.

–¿Le podemos poner edad al universo?

–Sí, más o menos son 13.800 millones de años. Al menos, con los datos actuales. Las escalas temporales, cuando hablamos de astronomía, son.... pues eso, astronómicas.

–Si el universo es tan dinámico, ¿por qué Albert Einstein se empeñó en ver un universo estático, uno que existía desde siempre y que nunca ha cambiado?

–Era reacio a pensar que podía haber expansión en el universo. Pero luego se dio cuenta de que sin expansión no se puede explicar la ecuación del universo.

–¿La teoría de la relatividad ha sido una bendición o un lastre para la astronomía?

–Una bendición, claramente. Sin ella, no se hubieran explicado muchas cosas. No tendríamos satélites funcionando, por ejemplo.

–¿De qué manera se liga la existencia humana al universo?

–Más que de existencia humana, hablaría de vida en sí. El universo está diseñado para formar materia orgánica.

–¿Cree en la vida extraterrestre?

–No la descarto. Seguro que no somos tan importantes como nos creemos. Pasamos por un hormiguero y no nos paramos a hablar con las hormigas. Las hormigas se creen una comunidad inteligente y tienen una sociedad jerarquizada como nosotros, ¿verdad?

–¿Usted es creyente?

–Sí, yo sí.

–Ninguna ciencia ha rozado tanto con la religión como la astronomía.

–Eso verdad si hablamos históricamente. Yo pienso que la astronomía y la religión no están reñidas. La biblia nos explica, un poco a modo de cuento, quién es Dios. Hay muchos astrofísicos creyentes.

–Pero en la ciencia se valoran y aprecian los datos.

–El Papa Francisco explicó tenía una ilusión y era que la ciencia, en algún momento, pudiera llegar a explicar quién es Dios. A lo mejor Dios no es el concepto que nos han vendido.

–Hablemos de las estrellas. ¿Hay estrellas jóvenes y estrellas viejas?

–Claro. Hay estrellas jóvenes, muy masivas, que son muy azules. Las estrellas ancianas son más rojizas. La edad se distingue por los colores.

–¿Cuál es su estrella favorita?

Me gusta mucho Spica.

–¿Cómo es la vida ante un telescopio?

–Muy tranquila. Se disfruta mucho. Poner el ojo y ver algo que puede llevar ahí millones de años. Es un momento de contemplación y fascinación. Estamos en una sociedad muy acelerada. Ponerte con tu telescopio, en mitad del campo si hace falta, representa todo lo contrario.

–¿Es amigo de las analogías para explicar temas complejos?

–Sí, hacen falta. Sirven mucho para entender las cosas y yo las utilizo.

–¿Tiene un póster de Carl Sagan en su casa?

–Un póster no, pero tengo muchos libros de él. Tengo todas las entregas de su serie 'Cosmos'. Él dijo que la astronomía es complicada, sí. Pero que si tienes pasión por algo no importa que sea complicada.

–Sagan decía que estamos encaminados al desastre si todo depende de la ciencia.

–Sagan lo que pasa es que no tenía mucha fe en el ser humano. Era consciente del peso de los intereses políticos y económicos… El ejemplo de Oppenheimer y la bomba nuclear lo explica.