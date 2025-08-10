Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la colocación de las primeras vigas, el pasado mes de marzo. Migue Fernández

Corte de la Ronda Oeste este lunes noche por el avance de la obra del carril bus-VAO

La Consejería de Fomento de la Junta tiene la ampliación del acceso por Comisaría desde la A-357 al 70% de ejecución

Chus Heredia

Chus Heredia

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:23

Avances importantes en las obras para dotar al acceso a Málaga de un carril extra para autobuses y vehículos con dos o más ocupantes. Esta ... obra, promovida por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, alcanza casi un 70% de ejecución. Y este lunes se producirá un nuevo hito: la colocacación de las vías sobre la MA-20, la Ronda Oeste, para ampliar el tablero y el viaducto.

