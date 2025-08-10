Corte de la Ronda Oeste este lunes noche por el avance de la obra del carril bus-VAO

Avances importantes en las obras para dotar al acceso a Málaga de un carril extra para autobuses y vehículos con dos o más ocupantes. Esta ... obra, promovida por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, alcanza casi un 70% de ejecución. Y este lunes se producirá un nuevo hito: la colocacación de las vías sobre la MA-20, la Ronda Oeste, para ampliar el tablero y el viaducto.

Los trabajos y la redacción técnica del proyecto se adjudicaron a Sando por 8,5 millones de euros. El objetivo no es otro que el de fomentar el transporte público y reducir los atascos en uno de los puntos de mayor tráfico de la ciudad.

La necesidad de recabar la autorización del Ministerio de Transportes, de realizar trabajos nocturnos para no afectar al tráfico de manera sustancial y el mal tiempo de los primeros meses del año han motivado algo de retraso en una obra que ahora encara su fase final.

Es una obra, además que se realiza fundamentalmente recreciendo la calzada por su interior, por lo que el mayor esfuerzo se centra en los pasos singulares. La zona de acopio se sitúa en el espacio junto al acceso a la MA-20.

El acceso a Málaga por la autovía del Guadalhorce es, con un volumen de 74.000 vehículos al día, una de las zonas con más tráfico de la ciudad, con polos de atracción como el municipio de Cártama, la Universidad, el PTA, el CTM o las zonas empresariales, además de un área de expansión urbana al alza.

Las obras implican la ampliación de la calzada de dos a tres carriles en sentido hacia la capital para una plataforma BUS-VAO de 2,3 kilómetros entre la glorieta de acceso al Hospital Clínico y la Universidad hasta su prolongación en la entrada de la ciudad coincidiendo con la intersección con la avenida Juan XXIII, en el semáforo de la Comisaría.

Según informa el departamento dirigido por la consejera Rocío Díaz, ya se han finalizado cuatro de las seis estructuras y esta próxima semana se afrontará el referido hito. Para colocar las vigas, este lunes, 11 de agosto, se cortará la MA-20 de noche (de día sería casi inviable en un lugar por el que transitan 150.000 vehículos diarios). «Se trata de una obra fundamental para el fomento del transporte sostenible en Málaga y su área metropolitana y, además del esfuerzo inversor, quiero destacar que, gracias a la programación nocturna, los trabajos están causando la mínima afección. Y cumplimos el hito más importante y complejo este lunes, con la colocación de las vigas sobre la MA-20», asegura la consejera.

Los trabajos preparatorios comenzarán a las 22.00 horas del lunes y, tres horas después, a la1.00 horas del 12 de agosto, se colocará la viga con dos grúas de grandes dimensiones, de 200 toneladas cada una. En los días posteriores, a las 0.00 horas de los días 13 y 14 de agosto se colocarán los tramos laterales de la estructura que se ensamblarán al tramo central.

Esta estructura es la más importante de la plataforma reservada BUS-VAO de acceso a Málaga por la A-357. Se trata de una viga cajón metálica de 3 tramos, con un vano central de 32 metros y dos laterales de 16,25 metros cada uno.

Con la operación de esta semana, sólo quedaría por completar la estructura prevista sobre la calle Almogía. En este caso, ya se han construido nuevas cimentaciones con micropilotes sobre los que apoyan los nuevos estribos y pila quedando pendiente colocar cuatro vigas prefabricadas adosadas al borde de la estructura, una operación que está prevista para finales de agosto.

Dada la elevada intensidad de tráfico existente en este tramo de la autovía del Guadalhorce afectado por las obras, todos los trabajos se realizan en jornada de horario nocturno de 22.00 a 6.00 horas.

La Junta tiene en fase de concurso otro proyecto de carril bus-VAO en el marco de la mejora de la mejora de los accesos a Alhaurín de la Torre, que van a ser desdoblados. Hablamos de la A-404. La actuación está presupuestada en 10 millones de euros. Anteriormente, el Gobierno andaluz también puso en servicio el carril reservado en los accesos al Parque Tecnológico. En el futuro habrá que enlazar este vial con el que se construye actualmente.