Una de las últimas movilizaciones por Palestina en Málaga. Salvador Salas

Convocan una nueva movilización por Palestina para este sábado

La manifestación partirá del antiguo edificio de Correos a las once y media de la mañana coincidiendo con el aniversario del Plan de Partición de Palestina

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:07

Comenta

El movimiento malagueño en solidaridad con Palestina ya avisó en su última movilización, la que tuvo lugar el pasado 23 de octubre en denuncia por ... la que consideró «violación del alto el fuego» por parte de Israel, que no dejaría de salir a las calles «hasta que Palestina logre ser libre». Antes de esa última fecha, el día 15, se sumó a la huelga condenando el genocidio de Gaza y durante toda esa jornada se celebraron concentraciones y dos manifestaciones recorrieron la ciudad, una por la mañana, protagonizada por los estudiantes, y otra por la tarde, convocada por Málaga para Vivir y abierta a toda la ciudadanía. Y ya hay fecha para la nueva movilización: será el próximo sábado, 29 de noviembre, a las once y media de la mañana. Diversos colectivos, entre los que se encuentran la Asociación Al Quds, Axarquía por Palestina, RedUMA por Palestina, Rincón por Palestina, el Colegio profesional de Trabajo Social de Málaga, Voces Palestinas, Marea Blanca o el Movimiento Vecinal Parque del Oeste, llaman a una marcha que partirá del antiguo edificio de Correos, situado en la Avenida de Andalucía, junto al puente de Tetuán, bajo el lema «Embargo de armas integral y ruptura total de relaciones con Israel».

