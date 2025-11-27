Convocan una nueva movilización por Palestina para este sábado

El movimiento malagueño en solidaridad con Palestina ya avisó en su última movilización, la que tuvo lugar el pasado 23 de octubre en denuncia por ... la que consideró «violación del alto el fuego» por parte de Israel, que no dejaría de salir a las calles «hasta que Palestina logre ser libre». Antes de esa última fecha, el día 15, se sumó a la huelga condenando el genocidio de Gaza y durante toda esa jornada se celebraron concentraciones y dos manifestaciones recorrieron la ciudad, una por la mañana, protagonizada por los estudiantes, y otra por la tarde, convocada por Málaga para Vivir y abierta a toda la ciudadanía. Y ya hay fecha para la nueva movilización: será el próximo sábado, 29 de noviembre, a las once y media de la mañana. Diversos colectivos, entre los que se encuentran la Asociación Al Quds, Axarquía por Palestina, RedUMA por Palestina, Rincón por Palestina, el Colegio profesional de Trabajo Social de Málaga, Voces Palestinas, Marea Blanca o el Movimiento Vecinal Parque del Oeste, llaman a una marcha que partirá del antiguo edificio de Correos, situado en la Avenida de Andalucía, junto al puente de Tetuán, bajo el lema «Embargo de armas integral y ruptura total de relaciones con Israel».

La fecha no se ha escogido por causalidad: este sábado, 29 de noviembre, se cumplen 78 años del Plan de Partición de Palestina de 1947, decisión geopolítica que la organización tilda de «decisión colonial» que «impuso fronteras sin el consentimiento del pueblo palestino y abrió la puerta a décadas de expulsión forzada, ocupación militar, apartheid y limpieza étnica». A juicio del manifiesto unitario de RESCOP (Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, una estructura nacida en el año 2005 y compuesta por organizaciones de toda España), este devenir histórico ha desembocado en la situación actual, que definen como «un sistema de opresión estructural que afecta a toda Palestina, desde Gaza convertida en un territorio devastado, hasta Cisjordania, bajo ocupación militar y violencia de colonos, pasando por la discriminación sistemática dentro de Israel y la negación del derecho al retorno a millones de personas refugiadas».

«Ni los altos al fuego parciales ni las declaraciones diplomáticas han detenido los ataques a la población civil», denuncia el movimiento en solidaridad con Palestina

Su protesta también va encaminada a denunciar que el acuerdo de paz no se está aplicando: «Ni los altos al fuego parciales ni las declaraciones diplomáticas han detenido los ataques a la población civil, el bloqueo de ayuda humanitaria, las detenciones masivas y la colonización acelerada en Cisjordania», lamentan. De ahí que recuperen sus reivindicaciones clásicas: «Las instituciones españolas y europeas deben adoptar medidas inmediatas», «embargo de armas y ruptura de relaciones».

El lugar escogido para comenzar la manifestación tampoco es gratuito, no está escogido al azar: el antiguo edificio de Correos lo ha comprado un fondo israelí para su conversión en un hotel. Desde el pasado 15 de octubre, el día de la huelga por Palestina, luce una pintada con la inscripción «Atentado Turístico». Ahí tuvo lugar una de las acciones sorpresa de los manifestantes en esa noche, para denunciar otra cosa contra la que se protestará este sábado: «Los colectivos convocantes recuerdan que Málaga no puede permanecer ajena ni permitir vínculos económicos, comerciales o urbanísticos con entidades que sostienen o se benefician del apartheid israelí». Y agregan: «Fondos y empresas con capital israelí continúan desarrollando proyectos en la ciudad, mientras España mantiene intercambios y relaciones con un Estado que vulnera de forma continuada el Derecho Internacional».