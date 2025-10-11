La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros

¿Viajar en tren a Madrid por menos de 50 euros por trayecto este puente de octubre? Si alguien lo hubiera dicho hace sólo un ... año, habrían dicho que era imposible. Máxime cuando la búsqueda se hizo el miércoles, día 8; por tanto, sólo dos días antes de empezar el largo fin de semana.

Ese día, en Renfe todavía había billetes desde 45 euros para salir el viernes y el sábado, incluso para regresar el lunes, cuando antes era casi misión imposible conseguir un asiento con tan poca antelación. En Ouigo se puede hacer el trayecto de ida desde 42 euros, aunque la vuelta es mucho más cara (desde 79 euros). Por su parte, en Iryo, es posible ir por 52 euros, y regresar por 50 (aunque en los horarios más demandados ya sube por encima de los 100 euros).

En cualquier caso, este ejercicio práctico ilustra una realidad que acaba de certificar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El último informe sobre el sector ferroviario, referido al segundo trimestre (abril-junio) de este año, refleja que la entrada de Ouigo como tercer operador contribuyó a reducir las tarifas de los trayectos a Andalucía.

Hasta un 37% más barato

Aunque en el caso del Madrid-Málaga en este periodo concreto sólo ha bajado un 1% respecto al mismo intervalo de 2024 (cuando ya había competidores), lo más destacado es cómo ha quedado el precio medio, que desciende hasta los 47 euros respecto a antes de la liberalización de las grandes líneas españolas de alta velocidad por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

20-30% es la bajada media de precios de la alta velocidad en Málaga.

En función del periodo que se tome como referencia, la bajada de tarifas frente a los años del monopolio de Renfe va desde un 16% que estima la UE; hasta un 37% que ha calculado un informe del comparador de viajes Trainline. Este dato se acerca bastante al de la CNMC, pues sitúa el tique medio en unos 44 euros. Como conclusión, la bajada ha estado entre el 20% y el 30% en lo que va de 2025.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, destaca el fuerte crecimiento del corredor entre Málaga y Madrid, donde, según los datos de su departamento, el uso de la alta velocidad ha subido un 20% en agosto. En la comparativa con el avión, más del 88% de los viajes se realizan por ferrocarril (no se tiene en cuenta el autobús ni el coche). Además, los pasajeros en este medio han aumentado en más de 500.000 al año. Con el último dato mensual, en agosto el uso del medio ferroviario creció un 23%.

Ránking por líneas

La Comisión pone de relieve que el precio ha bajado menos en aquellos destinos donde la demanda es más alta. De hecho, el trayecto Madrid-Barcelona, que es el más buscado, es el único donde la tarifa ha subido, hasta un 15% más, con 63 euros de media. Mientras, en Madrid-Sevilla el asiento cuesta 49 euros, y 47 en el Madrid-Málaga. En cambio, baja más en el caso del corredor de Levante: Madrid-Alicante, donde cuesta 36 euros (9% menos); y, sobre todo, Madrid-Valencia, por 29 euros (-8%).

500.000 viajeros más han utilizado los trenes tras la liberalización.

En términos generales, los viajeros en alta velocidad aumentaron un 15% en el segundo trimestre del año, según la CNMC. Lógicamente, el que más creció fue el que venía de más abajo, como es el caso de Alicante, que ha ganado un 22% de pasajeros. También ha notado un crecimiento sustancial Sevilla, con un 21% más, mientras que Málaga se queda según este informe en el 14%. La diferencia con el dato aportado por el ministro está en el periodo que se toma como referencia: el segundo trimestre en el caso de la Comisión; y el mes de agosto en el de Óscar Puente.

Viajes inducidos

La CNMC también dedica un apartado a analizar el impacto de la llegada de Ouigo a Málaga. En este caso, destaca que el operador francés de bajo coste creció un 11% en Málaga (un 14% en Sevilla). «Este crecimiento no restó viajeros a Renfe ni a Iryo, sino que reflejó una demanda adicional generada por la mayor oferta y los precios más bajos», destaca el informe de Competencia.

14% más pasajeros en trenes entre Málaga y Madrid este año.

En términos generales, Renfe, con sus dos marcas comerciales (AVE y Avlo) sigue siendo el operador principal, dado que también es el que ofrece el mayor número de frecuencias diarias. Sus cuotas son superiores al 60% en todos los corredores, salvo en el Madrid-Valencia, en el que se quedó en un 50% por la competencia de Iryo (que copa ya el 27% de la demanda).