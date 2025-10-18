Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lorena García anima a los empresarios a que aumenten su presencia en internet. Marilú Báez

Lorena García. Presidenta de Málaga Comercio

«El comercio local presta servicio, da seguridad y vida a los barrios»

La presidenta de la federación Málaga Comercio reivindica el tipismo de los productos que venden y reclama menos burocracia y más aparcamientos

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:19

Comenta

El comercio local se encuentra inmerso en un momento de cambios. Pese a la gran competencia del comercio online y el acuciante problema de relevo ... generacional, el sector se defiende con un mensaje claro que enarbola la presidenta de Málaga Comercio, Lorena García: «Nosotros damos identidad a la ciudad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  2. 2 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  3. 3 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  4. 4 Evacuado en helicóptero un motorista de 21 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  5. 5 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  6. 6 Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca
  7. 7

    Málaga proyecta nueve parkings disuasorios para bajar el tráfico: avanza en los dos primeros
  8. 8 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga
  9. 9 Todos los sindicatos del Hospital Regional de Málaga convocan huelga del 3 al 7 de noviembre
  10. 10

    El steak tartar que le gusta el rey Juan Carlos que se puede comer en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «El comercio local presta servicio, da seguridad y vida a los barrios»

«El comercio local presta servicio, da seguridad y vida a los barrios»