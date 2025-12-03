Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gente de compras durante el pasado fin de semana en Málaga. Migue Fernández

Comercio, hostelería o logística realizarán más de 16.300 contrataciones en Málaga para la campaña de Navidad

Randstad calcula un crecimiento del 6,3% del empleo generado en la provincia respecto a la misma temporada del año pasado

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:36

Las contrataciones efectuadas al calor de la temporada navideña, la época de compras más fuerte de todo el año, ascenderán a las 16.360 en ... la provincia de Málaga, de acuerdo con los pronósticos de Randstad, la compañía especializada en empleo y en el mercado laboral. Esto supone un crecimiento del 6,3% respecto a idéntica temporada del año pasado, esto es, la comprendida entre el Black Friday -el pasado viernes, de acuerdo con la tradición estadounidense por el gran puente de compras que se inaugura con el día de acción de gracias, que se celebra el último jueves de noviembre- y las rebajas de enero.

