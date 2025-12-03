Comercio, hostelería o logística realizarán más de 16.300 contrataciones en Málaga para la campaña de Navidad

Las contrataciones efectuadas al calor de la temporada navideña, la época de compras más fuerte de todo el año, ascenderán a las 16.360 en ... la provincia de Málaga, de acuerdo con los pronósticos de Randstad, la compañía especializada en empleo y en el mercado laboral. Esto supone un crecimiento del 6,3% respecto a idéntica temporada del año pasado, esto es, la comprendida entre el Black Friday -el pasado viernes, de acuerdo con la tradición estadounidense por el gran puente de compras que se inaugura con el día de acción de gracias, que se celebra el último jueves de noviembre- y las rebajas de enero.

Serán empleos que se crearán fundamentalmente en los sectores del comercio, la hostelería, la logística y el transporte. Para este año, los expertos de Randstad auguran que continuará la tendencia creciente en la contratación de trabajadores como consecuencia, precisa Ana Hervás, directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante en Randstad, de la «buena marcha de la economía y el consumo» en España. «La campaña navideña es uno de los momentos de mayor dinamismo en el mercado laboral, con un importante aumento de las contrataciones impulsado por el auge del consumo y la intensa actividad en sectores clave, como el comercio, la logística y la hostelería», agrega Hervás, que también asevera que entre todas estas actividades la pujanza será especialmente intensa en la hostelería, «como consecuencia del buen momento que vive el turismo y que está atrayendo a múltiples regiones visitantes nacionales e internacionales por estas fechas».

Aquí, de acuerdo con la agencia Randstad, los establecimientos buscan sobre todo camareros con experiencia capaces de adaptarse a picos de trabajo en poco tiempo, además de perfiles orientados al trato con el público y con aptitudes comerciales. Como cualidades más valoradas, la capacidad de trabajar en equipo y la disposición para resolver incidencias propias del día a día.

Pero también el sector logístico se vislumbra como uno de los grandes motores del empleo: las compañías del sector necesitarán reforzar sus equipos para hacer frente al aumento típico del consumo por estas fechas. Aquí los perfiles que se buscan son empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores. Pero también se requieren profesionales especializados en atención al cliente tanto de forma online como teléfonica y que dominen las herramientas tecnológicas. Aunque en general, en todos los empleos, comentan desde Randstad, se pone cada vez más énfasis en incorporar candidatos con competencias digitales y familiarizados con plataformas online, al calor de la expansión del comercio electrónico.

El tercer motor del empleo, el comercio, reforzará sus plantillas con dependientes, promotores y perfiles de venta.

El crecimiento del empleo en Málaga en esta campaña navideña con respecto a la pasada, el citado 6,3%, es algo superior al registrado para el conjunto de Andalucía, donde el ascenso será del 6%, hasta las 78.105 contrataciones, frente a las 73.650 de un año antes. Con ello, la andaluza es la región con el mayor volumen de contrataciones para la campaña de Navidad de toda España, seguida de Cataluña (69.670) y Madrid (68.970).

Cerca de medio millón de contrataciones en España

En el conjunto de España, Randstad prevé que este periodo de celebraciones, compras y repunte del turismo genere 452.950 contrataciones, un 4,7% más que el año pasado (432.609), por lo que tanto Málaga como Andalucía presentan mejores perspectivas que la media española. Aunque crecimientos por encima de Andalucía registran comunidades autónomas como Extremadura y Navarra, cuyas contrataciones serán un 7,5% y un 6,9% superiores a las de un año antes, respectivamente. Mientras tanto, los avances más reducidos se registrarán en Castilla-La Mancha (2,2%), Cataluña (2,5%) y País Vasco (2,6%).

Mientras tanto, dentro de la comunidad autónoma andaluza, mayores crecimientos interanuales en las contrataciones registrarán Almería (10,10%, hasta las 9.650), además de Córdoba (7,60%, hasta superar las 5.000). Mientras tanto, en Sevilla el ascenso es de un 6,2%, hasta las 18.200, la cifra más alta de toda la comunidad autónoma.

Del total de contrataciones que tendrán lugar este año en España 174.190 serán en la hostelería, 160.000 para el transporte y los 119.000 restantes, en el comercio.