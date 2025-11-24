Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de la presentación del proyecto 'Naturaleza en el aula', desarrollado por Bioparc Fuengirola. SUR

Colegios de Málaga se unen a 'Naturaleza en el aula', un programa educativo de Bioparc Fuengirola

La iniciativa consiste en la instalación de pequeños acuarios de agua dulce que albergarán un ecosistema real

Matías Stuber

Matías Stuber

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:43

Comenta

Convertir el aula en un espacio vivo de observación, ciencia y aprendizaje activo. Es el objetivo que persigue el programa educativo 'Naturaleza en el aula', ... un programa educativo desarrollado por Bioparc Fuengirola. La iniciativa, dirigida al alumnado de 2.º y 3.º de Educación Primaria, suma cinco colegios en los que se desarrolla esta idea que acerca la flora y fauna marina a los alumnos, además de concienciar sobre sostenibilidad y medioambiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  9. 9 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE
  10. 10 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Colegios de Málaga se unen a 'Naturaleza en el aula', un programa educativo de Bioparc Fuengirola

Colegios de Málaga se unen a &#039;Naturaleza en el aula&#039;, un programa educativo de Bioparc Fuengirola