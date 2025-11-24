Colegios de Málaga se unen a 'Naturaleza en el aula', un programa educativo de Bioparc Fuengirola
La iniciativa consiste en la instalación de pequeños acuarios de agua dulce que albergarán un ecosistema real
Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:43
Convertir el aula en un espacio vivo de observación, ciencia y aprendizaje activo. Es el objetivo que persigue el programa educativo 'Naturaleza en el aula', ... un programa educativo desarrollado por Bioparc Fuengirola. La iniciativa, dirigida al alumnado de 2.º y 3.º de Educación Primaria, suma cinco colegios en los que se desarrolla esta idea que acerca la flora y fauna marina a los alumnos, además de concienciar sobre sostenibilidad y medioambiente.
Esta innovadora iniciativa de educación ambiental convertirá las aulas en pequeños ecosistemas vivos gracias a la instalación de gambarios, acuarios de agua dulce que albergarán gambas neocaridinas, plantas y algas. A través de la observación y el cuidado diario de este hábitat, los alumnos aprenderán de forma práctica los principios de la biodiversidad, los ecosistemas y la sostenibilidad.
La presentación se hizo en el CEIP Nuestra Señora de Gracia, uno de los centros participantes. Contó con la presencia de la concejala de Educación, María Paz Flores, y el director de Bioparc Fuengirola, Francisco de Asís García.
Los estudiantes asumirán el papel de cuidadores del ecosistema: mantendrán el acuario, realizarán mediciones de parámetros, tareas de limpieza, control de las condiciones del agua y observación de las especies. Con el acompañamiento del equipo educativo de Bioparc, aprenderán sobre biología, ecología, responsabilidad ambiental y trabajo en equipo, integrando estos contenidos en el currículo escolar.
