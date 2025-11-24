Colegios de Málaga se unen a 'Naturaleza en el aula', un programa educativo de Bioparc Fuengirola

Convertir el aula en un espacio vivo de observación, ciencia y aprendizaje activo. Es el objetivo que persigue el programa educativo 'Naturaleza en el aula', ... un programa educativo desarrollado por Bioparc Fuengirola. La iniciativa, dirigida al alumnado de 2.º y 3.º de Educación Primaria, suma cinco colegios en los que se desarrolla esta idea que acerca la flora y fauna marina a los alumnos, además de concienciar sobre sostenibilidad y medioambiente.

Esta innovadora iniciativa de educación ambiental convertirá las aulas en pequeños ecosistemas vivos gracias a la instalación de gambarios, acuarios de agua dulce que albergarán gambas neocaridinas, plantas y algas. A través de la observación y el cuidado diario de este hábitat, los alumnos aprenderán de forma práctica los principios de la biodiversidad, los ecosistemas y la sostenibilidad.

La presentación se hizo en el CEIP Nuestra Señora de Gracia, uno de los centros participantes. Contó con la presencia de la concejala de Educación, María Paz Flores, y el director de Bioparc Fuengirola, Francisco de Asís García.

Los estudiantes asumirán el papel de cuidadores del ecosistema: mantendrán el acuario, realizarán mediciones de parámetros, tareas de limpieza, control de las condiciones del agua y observación de las especies. Con el acompañamiento del equipo educativo de Bioparc, aprenderán sobre biología, ecología, responsabilidad ambiental y trabajo en equipo, integrando estos contenidos en el currículo escolar.