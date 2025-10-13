Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un farmacéutico manipula varias cajas de medicamentos. SUR

El Colegio de Farmacéuticos de Málaga lanzará una campaña para potenciar el consumo de medicamentos genéricos

«Un medicamento de marca y un genérico son bioequivalentes y tienen el mismo precio», dice el presidente, Francisco Criado

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:54

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga prepara estos días el lanzamiento de una campaña de redes sociales y cartelería en los establecimientos que busca ... recordar a los clientes y pacientes que el uso de los medicamentos genéricos es igual de seguro y beneficioso para la salud que los de marca, «dado que lo que abunda más es la desconfianza, o eso parece», explica a SUR Francisco Criado, presidente del colectivo.

