El Colegio de Farmacéuticos de Málaga lanzará una campaña para potenciar el consumo de medicamentos genéricos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga prepara estos días el lanzamiento de una campaña de redes sociales y cartelería en los establecimientos que busca ... recordar a los clientes y pacientes que el uso de los medicamentos genéricos es igual de seguro y beneficioso para la salud que los de marca, «dado que lo que abunda más es la desconfianza, o eso parece», explica a SUR Francisco Criado, presidente del colectivo.

«Básicamente queremos generar confianza en la población. Parece que lo que abunda más es la desconfianza y muchas veces se cree que la marca es mejor que el genérico, pero el genérico es igual que un medicamento de marca», agrega. No en vano, dice, son «bioequivalentes, con la misma eficacia y seguridad, y contienen la misma proporción de principio activo».

Tienen el mismo efecto

Lo que sucede, dice Criado, es que el laboratorio investigador, cuando saca al mercado la molécula, tiene diez años de patente exclusiva y, cuando acaba ese periodo, «otros laboratorios pueden fabricarlo, pero es el mismo medicamento, son genéricos, están en el mercado, el precio de venta es exactamente el mismo, dado que este aspecto lo fija el Estado si entran en la Seguridad Social», aclara.

Eso sí, puede variar el recipiente o la imagen y ello genera, en ocasiones, desconfianza al paciente al pensar, indica Francisco Criado, «que no me va a hacer el mismo efecto, pero tenemos que crear tranquilidad, siempre que se da un medicamento genérico o de marca el paciente puede estar tranquilo, y hemos de trabajar en esa concienciación ciudadana».

La campaña se centrará, fundamentalmente, en las redes sociales del Colegio de Farmacéuticos de Málaga y estará apoyada por cartelería en las 681 farmacias existentes en la provincia. El lema de la acción publicitaria será el siguiente: «Confía en tus medicamentos genéricos». «En Andalucía, la prescripción por principio activo es muy elevada», señala. «Si cumple la patente el médico sigue prescribiendo por principio activo y los farmacéuticos pueden dispensar en sus oficinas la marca o el genérico», agrega.

A veces la composición prescrita por el médico sólo se encuentra encuadrada en una marca y es lo que se dispensa al paciente, ya que a veces no existe genérico.

«Tenemos que generar en el paciente la conciencia de que no se dispensa algo distinto, es exactamente lo mismo: a veces, cuando se produce el cambio de la marca al genérico se provoca desconfianza, pero también se dan los casos contrarios, cuando te cambian de un genérico a otro y cambia el color, eso también genera desconfianza y los usuarios lo rechazan. Al final, lo importante es la composición», agrega el presidente de los farmacéuticos malagueños.