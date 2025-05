El Colegio de Enfermería de Málaga pide protección para sus colegiados tras tres nuevas agresiones

José Antonio Sau Martes, 20 de mayo 2025, 16:18 Comenta Compartir

El Colegio de Enfermería de Málaga ha alertado hoy de que tres enfermeras han sido agredidas en el ejercicio de su labor en distintos centros sanitarios de la provincia en los últimos quince días, «se trata de nuevos episodios violentos que evidencian una situación creciente de riesgo, tensión e inseguridad para los profesionales». Es una realidad a la que los sanitarios se enfrentan casi de forma diaria sin que, pese a las numerosas medidas adoptadas a lo largo de los últimos años, se haya alcanzado solución alguna o, siquiera, una disminución de la cifra de agredidos. Hubo, de hecho, más de ochenta agresiones a enfermeros en 2024.

La institución colegial ha condenado de forma rotunda estos hechos y ha insistido en que «no podemos normalizar este tipo de violencia. Las agresiones, tanto físicas como verbales, no pueden formar parte del día a día de quienes dedican su vida a cuidar a los demás».

«Estas agresiones no son hechos puntuales. Son el reflejo de un sistema que no está garantizando entornos seguros para los profesionales. No basta con reaccionar después de cada caso. Necesitamos una estrategia clara de prevención y respuesta», ha declarado José Miguel Carrasco Sancho, presidente de los enfermeros malagueños.

Así, ante «la gravedad» de los últimos acontecimientos, el presidente del Colegio se ha reunido con el delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista, a quien ha trasladado de primera mano la preocupación del colectivo y ha solicitado la adopción de medidas urgentes para prevenir y frenar las agresiones.

Durante el encuentro, Carrasco expuso la necesidad de reforzar los protocolos de actuación, intensificar la formación en gestión de conflictos, y establecer mecanismos de respuesta rápida que protejan al profesional desde el primer momento.

«Desde el Colegio hemos dejado claro que esta situación no puede prolongarse ni un día más. Es momento de actuar, de proteger a quienes cuidan y de darles las condiciones mínimas para ejercer su labor sin miedo», añadió el presidente.

Las profesionales afectadas ya han sido atendidas a través del servicio específico del Colegio ante agresiones, que ofrece apoyo integral: existe un teléfono disponible durante las 24 horas del día, 690948815, asesoramiento jurídico especializado y un protocolo de actuación, entre otros recursos.

El Colegio Oficial de Enfermería ha recordado que «los profesionales sanitarios tienen la condición de autoridad pública y que las agresiones están tipificadas como delito en el Código Penal». También ha insistido en la necesidad de romper el silencio, denunciar cada caso y activar todos los recursos de protección disponibles.

«Porque nadie debería tener miedo al ir a trabajar. Porque cuidar es un acto de humanidad, y la humanidad merece respeto. Y porque la enfermería merece entornos seguros, dignos y protegidos», ha reflexionado el colegio en una nota.

Formación del SAS

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), por su parte, ha lanzado hoy una nueva actividad formativa bajo el título 'Formación básica en contención verbal (desescalada verbal) para el manejo de situaciones de agitación emocional de las personas usuarias del Sistema de Salud Público de Andalucía (SSPA)', cuyo objetivo es formar al personal sanitario de herramientas prácticas para prevenir y afrontar momentos de tensión que puedan derivar en agresiones.

La formación está dirigida a profesionales en contacto directo con pacientes o familiares que acuden a los centros sanitarios y forma parte del compromiso de la Consejería de Salud y Consumo por reforzar la seguridad y salud en el entorno laboral sanitario. Esta acción se suma a otras ya implantadas para la prevención de agresiones a profesionales en el SSPA, contempladas en su plan.

La primera edición se ha celebrado hoy en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), seguida por sesiones en el Hospital Materno Infantil de Málaga (4 de junio) y el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz, 10 de junio). Todas las sesiones se impartirán en horario de mañana (de 10:00 a 13:00) y tendrán carácter eminentemente práctico, con entrenamientos mediante técnicas de rol-play.

Entre los contenidos que se abordarán destacan los fundamentos de la contención verbal, la gestión del entorno, el lenguaje no verbal, la escucha activa, el ofrecimiento de alternativas y el análisis posterior de situaciones conflictivas. La formación será impartida por Juan Antonio García Sánchez, coordinador de Cuidados de la UGC de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga, con amplia experiencia docente en este ámbito.

La Dirección General de Personal, a través de la Subdirección de Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, ha priorizado estas primeras ediciones en las provincias con mayor número de agresiones registradas, con la previsión de extender esta formación progresivamente al resto del territorio andaluz.