Cirujanos de toda España entrenan en el Hospital Regional cómo salvar vidas en situaciones críticas

Es la llamada «hora de oro». En medicina de emergencias, es un término que describe los primeros sesenta minutos tras un traumatismo grave. Lo que ... decidan médicos y cirujanos en esa ventana de tiempo es clave para la supervivencia del paciente. Así, decenas de cirujanos de todo el país se han dado cita en noviembre en Málaga para participar en dos cursos con el fin de entrenar cómo salvar vidas en este tipo de situaciones críticas. Ambos módulos formativos han sido impartidos por José Manuel Aranda Narváez, cirujano del Hospital Regional Universitario de Málaga y jefe, como él explica a SUR, «de una sección que se dedica exclusivamente a la atención del paciente traumático y a la cirugía de urgencias».

«Estos dos cursos están enfocados a la atención del paciente politraumatizado, que tiene múltiples lesiones o cualquier lesión con amenaza para la vida. Hay dos tipos fundamentales de traumatismo: el cerrado tipo accidente de tráfico y el traumatismo penetrante tipo arma blanca o arma de fuego. Tienen diferentes métodos diagnósticos, diferentes tipos de atención, diferentes indicaciones tanto de evaluación como de tratamiento posterior. A veces son lesiones que no tenemos que operar y otras veces tenemos que hacerlo», recalca el doctor Aranda.

«Llegan muy enfermos»

Así, señala, «estos pacientes llegan muchas veces muy enfermos inicialmente, sobre todo por la pérdida sanguínea, tenemos que prepararlos muy bien desde el inicio, diagnosticarles las múltiples lesiones que tienen, establecer una secuencia de tratamiento y resucitar inicialmente con distintas medidas y, finalmente, hacer el tratamiento definitivo de las lesiones: unas veces consiste en vigilar y otras en operar y acabar resolviendo el cuadro».

Ampliar Un instante del curso de DSTC. MIGUE FERNÁNDEZ

En Málaga se han celebrado en noviembre dos cursos. El primero de ellos fue el Advanced Trauma Life Support (ATLS), «un curso que tiene una distribución mundial con el mismo formato y que está enfocado en esa primera parte de la atención del paciente cuando llega al hospital y se le hace una evaluación de todas sus lesiones y una resucitación inicial de todas esas lesiones tratables». El segundo curso es el Definitive Surgical Trauma Course (DSTC), «encaminado al tratamiento definitivo de las lesiones, a cómo tenemos que tratarlas y si tenemos que operarlas o no. Y, si tenemos que operarlas, cuál es la técnica quirúrgica que tenemos que aplicarle».

Actuar con rapidez vital ante politraumatismos: el tiempo es crucial para evitar desenlaces fatales en urgencias

Aprenden los médicos, de esta forma, cómo tratar las lesiones y aplicar las técnicas apropiadas. «Los cursos van enfocados a que el personal que atiende a un paciente politraumático, que es un paciente extremadamente grave, tenga muy claro cómo diagnosticarlo y tratarlo en cada momento», reflexiona, al tiempo que destaca que el problema fundamental es el tiempo. «Tiene una gravedad y necesita una actuación tiempodependiente, porque tenemos que diagnosticarlas cuanto antes y tratarlas porque si no es causa de mortalidad: el paciente se nos muere delante», explica. «No podemos pensar como en la cirugía electiva, qué hacer, ver las pruebas radiológicas y hablar con los compañeros. No, no, aquí no tenemos tiempo, nos tenemos que meter y tener muy claro cuáles son los algoritmos de actuación y conocer muy bien las técnicas para poder aplicarlas inmediatamente sobre la marcha», precisa.

Reto profesional

En su opinión, se trata de un reto, y el profesional que atiende a estos enfermos ha de estar completamente formado «para tener las cosas muy claras desde el minuto uno que llega, hay que responder inmediatamente, no tienes ni un segundo que perder, tienen una prioridad absoluta en todos los servicios de urgencias y existe un box especialmente dedicado a su atención».

Incluso, se bloquean determinados medios en el hospital para que estén siempre libres, «por ejemplo un escáner o el laboratorio para que estas pruebas sean prioritarias, avisar a bancos de sangre y que todos los especialistas, cirujanos, traumatólogos, neurocirujanos, UCI, anestesia estén siempre en alerta de que este paciente está, porque se trata de un abordaje multidisciplinar».

Ambos cursos se revisan periódicamente y tienen el mismo contenido en todo el mundo. El curso ATLS tiene cuatro años de lista de espera y sólo lo realizan en la sede 16 alumnos, frente a los 18 de DSTC. «Son dos cursos tan buenos y con títulos validados a nivel mundial, puedes ir a cualquier otro país y decir que has hecho ATLS o DSTC en España y te sirve exactamente igual que si vas a trabajar al Reino Unido o Alemania», aclara el doctor Aranda, que recuerda que estos cursos están organizados por la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos.