Casi el 20 por ciento de estudiantes de FP Básica consigue el título de Secundaria

Una oportunidad de reconciliarse con los estudios

Uno de los objetivos de la FP Básica es ofrecer a los jóvenes la oportunidad de reconciliarse con los estudios. Una de las condiciones para el acceso a esta modalidad de FP es precisamente tener suspendidas asignaturas y haber repetido dos cursos de Secundaria. Son los equipos de orientación los que aconsejan al alumno y las familias tomar este camino, confiando en que una formación más práctica pueda resultarles más asequible.

En algunos casos, el resultado es positivo y los estudiantes consiguen terminar la FP Básica y siguen con un ciclo de grado Medio.

El caso de Carlos Montes se puede considerar un éxito clamoroso de la FP Básica. Comenzó a tener problemas con las Matemáticas, y sus profesores le recomendaron que se cambiara a estos estudios. Realizó la especialidad de Actividades agropecuarias y ganaderas en Salesianos de Antequera. Como quería especializarse en Floristería, se trasladó a la Universidad Laboral. Ha terminado grado Medio, y este año ha conseguido la medalla de oro en la competición nacional de FP, los SpainSkills 2019, y representará a España en la competición mundial, que se celebra este verano en Rusia.

En el IES Guadalmedina han conseguido graduarse en la ESO Adrián Muñoz y Salaheddine Taarji, dos jóvenes a los que la FP Básica también les ha abierto la oportunidad de un futuro que supone la formación. Adrián tiene 19 años y estudiaba la ESO#en el Sierra Bermeja. En tercero le quedó Lengua, que no pudo aprobar, por lo que llegó con esta asignatura a cuarto, cuando le quedaron además Lengua y Matemáticas. «El orientador me recomendó ir a la FP Básica, para no repetir otro curso con esas tres asignaturas». El instituto más cercano es el Guadalmedina, donde ha cursado el ciclo de Agrojardinería y composiciones florales. Le ha ido «mejor de lo que esperaba» y considera que ha sido un gran acierto probar con la FP Básica. Tanto le ha gustado esta especialidad, que quiere seguir con un ciclo Medio de Jardinería y floristería, ya en la Universidad Laboral. Su familia está orgullosa y su padre, que trabaja en el sector, le anima a estudiar y aprender.

También ha estudiado en el Guadalmedina Salaheddine Taarji, de 18 años. En este intituto empezó la Secundaria, pero solo llegó hasta segundo. Como a sus compañeros, los orientadores le recomendaron probar con la FP Básica. «He conocido a muy buena gente, los profesores se han portado muy bien», asegura. Con su título de Secundaria bajo el brazo va a solicitar un ciclo Medio en La Rosaleda, el más cercano a su casa. «Mi madre está muy feliz, dice que lo he hecho muy bien, siempre es mejor estudiar que no hacer nada», comenta el joven.