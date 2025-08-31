Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»

El subinspector de Policía Nacional, dedicado a perseguir proxenetas y liberar a víctimas de trata, compagina su labor con la afición al death metal, que le llevó durante años a los escenarios

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:14

Barricada, Leño y Extremoduro marcaron su infancia y un sencillo programa de ordenador a base de tablaturas, que no partituras, le enseñó a dar sus ... primeros acordes. Ya hecho un adolescente, se interesó por los bajos, las voces guturales, la ropa oscura, los pelos largos y la atmósfera de ultratumba que envuelve al death metal; uno de los géneros más extremos del heavy que lo llevó, durante años, a los escenarios. Junto a la guitarra negra rematada en cuernos y un vinilo de la banda británica The Cult (enmarcada con el mensaje: «En caso de música basura, romper el cristal»), Carlos guarda el traje de policía, su otra gran pasión: «Un hobby por el que me pagan», define él. Cazar a narcos y proxenetas nunca le impidió disfrutar de lo mejor de ambos mundos.

