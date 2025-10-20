Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campaña de Cáritas en favor de las personas sin hogar. SUR

Cáritas atendió a más de 900 personas sin hogar en Málaga en 2024, el 10% trabaja y el 13% lleva más de cinco años en la calle

La organización humanitaria llama la atención sobre el aumento del sinhogarismo entre mujeres, exreclusos y jóvenes extutelados

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:07

Comenta

Cáritas acompañó a 917 personas sin hogar en la Diócesis de Málaga y Melilla a lo largo del año 2024 a través de sus recursos ... en las parroquias, en Hogar Pozo Dulce y Calor y Café, además de en las viviendas semituteladas de que dispone la organización en estos territorios, como Casa Belén, Tomás de Cózar y Obispo D. Ramón Buxarrais. Mientras tanto, Cáritas acompañó a 42.850 personas en situación de sinhogarismo en todo el país el año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  4. 4 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  5. 5

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  6. 6 Estas son las clasificaciones de la 45° Carrera Urbana Ciudad de Málaga
  7. 7

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  8. 8

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cáritas atendió a más de 900 personas sin hogar en Málaga en 2024, el 10% trabaja y el 13% lleva más de cinco años en la calle

Cáritas atendió a más de 900 personas sin hogar en Málaga en 2024, el 10% trabaja y el 13% lleva más de cinco años en la calle