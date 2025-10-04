Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga

Aemet eleva al 100% la probabilidad de chubascos en puntos de la provincia cara al lunes debido a una advección de levante con aire frío en altura

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 15:37

Sábado veraniego en Málaga. De esos que si uno no mira el calendario bien podría pensar que estamos en agosto. Los termómetros ayudan al despiste, ... con máximas que alcanzan los 36 grados en municipios del interior del Valle del Guadalhorce como Coín o Cártama. El calor, pues, es el gran protagonista de este 4 de octubre en la provincia, con playas, terrazas y paseos marítimos llenos hasta la bandera. Mañana la estabilidad continuará. Pero ya se sabe, el otoño es caprichoso y cambiante. Y el lunes podrían llegar lluvias.

