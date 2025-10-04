Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga

Sábado veraniego en Málaga. De esos que si uno no mira el calendario bien podría pensar que estamos en agosto. Los termómetros ayudan al despiste, ... con máximas que alcanzan los 36 grados en municipios del interior del Valle del Guadalhorce como Coín o Cártama. El calor, pues, es el gran protagonista de este 4 de octubre en la provincia, con playas, terrazas y paseos marítimos llenos hasta la bandera. Mañana la estabilidad continuará. Pero ya se sabe, el otoño es caprichoso y cambiante. Y el lunes podrían llegar lluvias.

La culpa de este giro radical de guión la tendrá una advección de levante con algo de aire frío en altura. De momento, la Agencia Estatal de Meteorología eleva a un 100% la probabilidad de chubascos en zonas de la provincia como Álora o Coín entre la medianoche y las doce del mediodía del lunes. La posibilidad también será alta (superior al 80%) en localidades de la costa occidental como Mijas, Fuengirola, Benamádena, Marbella o Estepona. En el litoral oriental, por contra, no hay previsión de tener que abrir los paraguas por ahora.

«El calor veraniego se impondrá este fin de semana durante las horas centrales en la mayor parte de la Península y ambos archipiélagos durante (al menos) el comienzo próxima semana. El lunes podrían producirse algunos chubascos en el sureste debido a una advección de levante con algo de aire frío en altura», explican desde el portal especializado Meteored.

El lunes, además, podrían darse rachas de moderadas a fuertes de levante en las comarcas de Ronda y Antequera

José Luis Escudero, divulgador de meteorología, coincide con dicho escenario: «Hoy el terral irá por barrios en la capital, (poniente aterralado) pero a última hora de la noche y durante la madrugada sí espero que el terral llegue a todos los portales. Es probable que la temperatura ronde los 24°C y 25 °C durante toda la madrugada. Tendremos una noche y madrugada tropical», advierte. Cara al domingo, añade: «Mañana antes del mediodía entrará sur sureste en Málaga capital, empezando por la costa de la Axarquía. Al Valle del Guadalhorce y costa más occidental malagueña llegará más tarde. A última hora de la tarde noche, el viento de levante soplará en toda la costa», precisa.

Según este experto, el lunes podrían darse rachas de moderadas a fuertes de levante en las comarcas de Ronda y Antequera. Aemet por ahora prevé que alcancen los 35 kilómetros por hora. Y agrega: «Hay probabilidad de que en zonas de montaña cercanas a la costa puedan caer algunas gotas, debido a las nubes de retención que trae el levante».