Los ayuntamientos de Málaga ingresan 640 euros de media por habitante en impuestos locales

¿Cuántos impuestos recaudan los ayuntamientos de la provincia? Una de las maneras de medirlo, sobre todo para averiguar cuál es el impacto de la ... política fiscal local en cada ciudadano, es calcular los ingresos fiscales municipales por habitante, como hace el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) con datos del Ministerio de Hacienda.

Si bien hay alrededor de una decena de localidades de la provincia de Málaga de las que no hay datos disponibles, del total de 92 ayuntamientos de los que sí hay detalle se puede extraer una primera cifra destacable: los consistorios ingresan una media de 640 euros per cápita estrictamente en concepto de impuestos y tasas –hay que sumar lo que se paga por precios públicos y lo que perciben en transferencias de otras administraciones para calcular a cuánto ascienden los ingresos municipales totales, como se verá–.

Pero a partir de esta media la desviación es enorme. Porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Benahavís es el que más dinero ingresa por habitante de toda la provincia de Málaga, con cerca de 3.000 euros (2.897,50 euros, en concreto) en 2023, último ejercicio del que hay información disponible. Además, se encuentra a gran distancia del segundo en el ránking, que es Casares, donde se rozan los 2.050 euros.

En el extremo opuesto se ubican Júzcar y Algatocín, con alrededor de 300 euros per cápita. Mientras tanto, Málaga capital se sitúa más cerca de la parte baja del ránking que de la alta en ingresos fiscales por habitante, con 580 euros per cápita, una cantidad que además se encuentra ligeramente por debajo de la media provincial.

Estas cifras de ingresos corresponden a los impuestos que obligatoriamente tienen que cobrar todos los ayuntamientos de España de acuerdo con la ley reguladora de las haciendas locales y que son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); son figuras fiscales a las que, si ésa es la voluntad de los equipos de gobierno –que suele ser así, sobre todo en los municipios más grandes–, pueden sumar la exigencia de otros tributos opcionales: el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (la plusvalía municipal) además del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Y también aporta un tercer ingrediente: la participación local en los impuestos estatales, el IVA y el IRPF, sobre todo, aunque apenas explican el 5% de los ingresos fiscales de los ayuntamientos en el conjunto de la provincia de Málaga.

Entre los municipios en los que más ingresos por habitante se registran, además de Benahavís y Casares, una gran variedad de ellos, porque en tercer lugar se encuentra Viñuela, con cerca de 1.900 euros per cápita; y en cuarto puesto, Marbella, con 1.640 euros. También en más de mil euros por habitante resultan los ingresos tributarios que registran los consistorios de Teba, Estepona, Manilva, Torremolinos y Nerja.

Política y demografía

El hecho de que los ingresos fiscales per cápita sean más elevados en estos municipios no tiene que ver ni única ni necesariamente con que los impuestos sean más altos. Por ejemplo, en el IBI, el tributo municipal más importante de todos, influye cómo lo haya diseñado cada ayuntamiento y también el volumen y valor del parque inmobiliario de cada territorio además de los habitantes entre los que se divide la recaudación para obtener el dato per cápita.

Unos ejemplos pueden servir para hacer más visible la cuestión. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles medio que se paga en Benahavís se limita a los 341 euros, frente a los 640 euros que se abonan en Torremolinos, como promedio, según los datos que calculó este periódico en una información publicada el pasado mes de julio. Pero si en Benahavís se emiten cerca de 16.000 recibos de IBI y son un total de 9.244 habitantes, en Torremolinos los inmuebles sujetos a ese tributo son 73.000 para un total de 70.400 vecinos.

Pongamos otro par de ejemplos: en Casares los ingresos fiscales per cápita son de cerca de 2.050 euros, cifra que se puede contraponer a la de Marbella, donde ascienden a los 1.640 euros. En el primer municipio se abonan 13.166 recibos de IBI a un promedio de 521 euros, que han de repartirse entre algo más de 8.100 vecinos. Mientras tanto, en Marbella son 176.444 recibos de IBI a razón de una media de 556 euros, para 156.300 habitantes. En Estepona, donde los ingresos tributarios per cápita son de 1.160 euros, hay 83.319 recibos de la contribución a 566 euros, de media, para cerca de 77.000 vecinos.

La ley que rige la financiación municipal establece tres impuestos obligatorios: el IBI, el más importante; el impuesto de circulación; y el de actividades económicas, que ahora sólo pesa sobre quien factura más de un millón de euros

Algo más llamativo sucede en algunos casos con el impuesto de circulación (IVTM). Se trata de un tributo de complejidad endiablada, porque la factura varía no sólo con el tipo de vehículo –si es coche, moto, furgoneta, camión o remolque–, sino también con sus características en cuanto a cilindrada, plazas o volumen de la carga que pueden admitir. Pero hay casos muy llamativos si se contrasta el número de recibos (por la cifra de vehículos) con el de vecinos: por ejemplo, en Montejaque hay 20.655 vehículos para menos de mil habitantes; y en Macharaviaya, más de 7.500 vehículos para 523 vecinos. Pero éstos son, precisamente, dos de los municipios de los que el IECAno tiene información sobre los ingresos por habitante. En cambio, en Málaga capital el número de vehículos son alrededor de 430.700 para sus cerca de 590.000 habitantes, mientras que en Marbella son algo más de 113.500 los vehículos para más de 156.000 vecinos.

En lo que se refiere al Impuesto de Actividades Económicas, los coeficientes que aplican los ayuntamientos son variados, y dado que se trata de un tributo que pesa sobre las actividades empresariales a sociedades con facturación por encima del millón de euros, en su recaudación repercute el volumen de empresas y su tamaño. Y en la provincia de Málaga la cifra de compañías inscritas en la Seguridad Social por municipios va desde las cerca de 19.600 de Málaga capital o a las más de 8.200 de Marbella a las apenas media docena de sociedades en localidades como Atajate o Igualeja.

Los ingresos fiscales de las administraciones locales dependen más del número de habitantes que de su renta

César García Novoa, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, afirma que los impuestos locales están muy vinculados al volumen de la población y mucho menos a su nivel de renta. Así se explica que la capital de la provincia, la ciudad más poblada, sea el muncipio con más ingresos fiscales en total, con 340 millones; y que después se coloque Marbella, la segunda ciudad más poblada, con 256 millones de euros. Aunque Estepona, con 89,2 millones en ingresos tributarios, supera a otros municipios más poblados, como Mijas (85,3 millones de euros), Fuengirola (72,65 millones) o Vélez-Málaga (66,2 millones).

Pero los recursos con los que cuentan los ayuntamientos no proceden sólo de los impuestos. La ley que rige las haciendas locales les da la potestad de establecer precios por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas. Además, los ingresos locales incluyen transferencias procedentes de otras administraciones, entre otras partidas importantes.

Dependientes de los impuestos

Los municipios en los que el presupuesto local depende más de los impuestos son Benahavís (80%), así como Marbella o Casares (76%), mientras que en Mijas, Viñuela y Manilva los ingresos fiscales superan el 70% del total a disposición de los ayuntamientos.

Los municipios que dependen más de los impuestos son los más grandes, los que tienen más población, más desarrollo urbanístico y más empresas; los pequeños son los que hacen descansar su presupuesto sobre las transferencias de otras administraciones

En el lado contrario, en Júzcar o en Benarrabá los tributarios explican menos del 5% del total de los ingresos y en Atajate, Faraján o Parauta no llegan a representar ni el 10%. Estos últimos son, precisamente, algunos de los municipios menos poblados de la provincia. En ninguno de ellos el número de vecinos llega a los 500. Y algunos de éstos, además, encabezan el ránking de ingresos por habitante (totales, los que incluyen impuestos y tasas, precios públicos, multas, sanciones además de subvenciones, donaciones, porque no todos los pagos los efectúan los ciudadanos, también hay transferencias procedentes de otras administraciones tanto estatales como autonómicas…): aquellos con los que cuentan Benarrabá y Atajate superan los 7.000 euros; en Júzcar están por encima de los 6.200 euros; mientras que en otros municipios también muy escasos de vecinos, como Benadalid, Cartajima o Faraján, oscilan entre los 4.000 y los 5.000 euros per cápita.

García Novoa explica por qué sucede esto: como los impuestos locales están muy ligados a la población, los municipios más autosuficientes –los que dependen menos de las transferencias de otras administraciones y más de las aportaciones de sus vecinos– son los que tienen más población. A ello, Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública de la Universidad Complutense, agrega que los municipios más grandes son los que pueden tener más ingresos por IBI por contar con mayor número de inmuebles de más valor, empresas grandes a las que cobrar el IAE y el tributo sobre las plusvalías cuando hay compraventas, además de más garajes por los que cobrar vados... Los municipios más pequeños viven más de la solidaridad del sistema estatal.

Ingresos, gastos y saldos

De las cifras del IECA se puede sacar más información: qué municipios gastan más por habitante. Y los que encabezan el ránking son, de nuevo, pueblos con pocos vecinos, como Atajate (7.644,82 euros per cápita), seguido de Benadalid (4.508 euros), así como Parauta, Faraján o Júzcar (alrededor de 3.500 euros per cápita).

Entre los municipios más poblados, el que tiene mayor gasto por habitante es Marbella, con 2.100 euros. Le siguen, si tenemos en cuenta las localidades de más de 20.000 habitantes, Nerja, con 1.735 euros, o Torremolinos (1.692 euros), mientras que Vélez-Málaga, Estepona y Fuengirola rondan los 1.450 euros per cápita, cifra a la que se acerca Málaga.

Y la última cuestión que se puede calcular de esta estadística es qué municipios tienen el mayor superávit por habitante (ingresan más de lo que gastan per cápita) y cuáles por el contrario arrastran el déficit más abultado (gastan más de lo que ingresan per cápita). Entre los primeros se encuentran Benarrabá (4.394 euros), Júzcar (2.809 euros), Benahavís (1.353 euros). Y entre los segundos, destacan Villanueva del Rosario (-1.014 euros), Cuevas Bajas (-819 euros) e Istán (-530 euros).

En los grandes ayuntamientos, en Málaga, Marbella, Mijas, Torremolinos o Antequera, los ingresos y los gastos per cápita prácticamente se igualan. Mientras, en Fuengirola y Vélez-Málaga se genera un ligero déficit, igual que en Ronda.