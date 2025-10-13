Asociaciones de párkinson de Málaga desarrollarán una app para mejorar la atención a sus usuarios

Las seis asociaciones de párkinson de la provincia de Málaga han firmado un convenio de colaboración con el departamento de Acción Social de CaixaBank para ... desarrollar una herramienta de gestión que mejore el funcionamiento de las entidades, la atención a sus pacientes y la comunicación con sus familias, una programación de lo más necesaria, dado el incremento de usuarios de los últimos años así como el cada vez mayor número de terapias y actividades.

La herramienta permitirá unificar muchas de las acciones que tienen que ver con esta enfermedad, una petición reiterada por parte de los afectados, sus familias y los profesionales sanitarios y ocupacionales. La entidad financiera correrá con los gastos de creación y desarrollo de un CRM como herramienta de gestión para las seis asociaciones de Málaga: la capital, Estepona, Antequera, la Comarca Norte, Alhaurín de la Torre, Axarquía y Fuengirola Mijas, entidades que dan cobertura a 400 enfermos de párkinson, 22 profesionales sanitarios y 42 voluntarios. Ello permitirá incrementar el número de personas atendidas.

CaixaBank y Párkinson Málaga firman acuerdo clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias en la provincia

El acuerdo fue firmado la pasada semana en la sede de la Asociación Párkinson Málaga por su presidente, Eugenio Agüera, el director del Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Luis Felipe Siles, y la responsable de Acción Social de la firma, Yolanda Solero.

Beneficios del CRM

El CRM es un programa online al que se accede a través de internet, con el que se pueden gestionar principalmente a los usuarios (afectados de párkinson y sus cuidadores); los profesionales y voluntarios; las cuentas de las personas implicadas; así como informes y estadísticas de las terapias y actividades realizadas. Una vez el desarrollo esté testado y en marcha, tendrá su propia versión en aplicación móvil, se podrá integrar en la web que aglutina a las asociaciones provinciales (parkinsonmalaga.org), se abrirá la opción de personalizar por cada una de las asociaciones firmantes, y será totalmente compatible con otros programas de gestión.

Las funciones serán muy útiles y operativas para los pacientes, sus cuidadores y profesionales sanitarios, pudiendo crear listados de usuarios, profesionales y voluntarios; llevando un control de los mismos, haciendo seguimiento socio-sanitario, así como de las terapias, actividades y proyectos de las entidades.

Con los datos obtenidos, a través de gráficas, estadísticas y seguimientos, los responsables podrán llegar con más información a la toma de decisiones, evaluando más eficazmente los principales indicadores de todas las acciones realizadas. También se podrán crear calendarios colaborativos de tareas y actividades, recibir notificaciones, avisos..., entre otras funciones.

Con este proyecto, se pretende también crecer en número de usuarios, ofrecer más terapias y actividades, poder planificar de forma más organizada y fortalecer el vínculo profesional-paciente-familia.