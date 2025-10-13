Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Voluntarios y miembros de las asociaciones en la firma del acuerdo. SUR

Asociaciones de párkinson de Málaga desarrollarán una app para mejorar la atención a sus usuarios

El proyecto estará financiado en su totalidad por Caixabank y permitirá analizar las terapias realizadas y obtener estadísticas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:45

Las seis asociaciones de párkinson de la provincia de Málaga han firmado un convenio de colaboración con el departamento de Acción Social de CaixaBank para ... desarrollar una herramienta de gestión que mejore el funcionamiento de las entidades, la atención a sus pacientes y la comunicación con sus familias, una programación de lo más necesaria, dado el incremento de usuarios de los últimos años así como el cada vez mayor número de terapias y actividades.

Asociaciones de párkinson de Málaga desarrollarán una app para mejorar la atención a sus usuarios