Pablo Valero posa en la sede de SUR con su tesis doctoral. SALVADOR SALAS

Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos

Pablo Valero investiga en su premiado trabajo «soluciones concretas y contrastadas que aplicar a cualquier espacio» con el fin de adaptarlo a este colectivo

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:22

Pablo Valero Flores es doctor arquitecto y miembro activo del grupo de investigación Salud, Arquitectura y Ciudad (HAC, por sus siglas en inglés) perteneciente a ... las universidades de Málaga y Sevilla. Así, este es el único nodo de investigadores que trabaja sobre el diseño arquitectónico y la sanidad. El fin es desarrollar soluciones arquitectónicas que permitan «construir entornos más saludables e inteligentes en edificios y ciudades». De esta forma, Valero ha desarrollado una pionera tesis doctoral, dentro del programa de Doctorado en Biomedicina, Investigación Traslacional y Nuevas Tecnologías en Salud de la Facultad de Medicina, que se titula: «Influencia del entorno espacial en usuarios con alzhéimer. Parámetros, criterios generales y pautas de diseño arquitectónico». Se trata de «proyectar para la memoria» o diseñar viviendas, edificios públicos y enclaves urbanos amables para estos enfermos, de forma que mediante esta disciplina se pueda potenciar su calidad de vida.

