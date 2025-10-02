Andalucía entrega en Archidona los premios a los enamorados del turismo, la industria de la paz y la felicidad

Masterchef (acudieron los miembros del jurado Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez), la asociación de Agencias de Viajes de Jaén el programa Destino ... Andalucía de COPE (que desde Málaga realizan, muchas veces de manera itinerante, los periodistas Pedro González y Mónica García), el Grupo Hoteles Porcel de Granada, los trabajadores Lucía Soriano y Arturo Bermúdez, la Escuela de Hostelería Islantilla de Huelva, el restaurante La Costa de Almería, la asociación Rutas del Vino y Brandy del marco de Jerez y la ciudad de Córdoba han sido los galardonados en los Premios Andalucía de Turismo 2025, que concede la consejería del ramo. Un mensaje ha calado durante el acto: el turismo es la industria de la paz y de la felicidad. El evento ha puesto el broche final con la actuación de Pasión Vega.

Juanma Lara, la infancia archidonesa

La gala se ha desarrollado desde las ocho de la tarde en el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo, en Archidona. Y ha sido inaugurada por el actor malagueño y archidonés Juanma Lara, que ha empezado con un monólogo divertido pegado al terreno y al lenguaje, pronunciación, tabúes y expresiones de los pueblos. Y ha evocado su infancia, sus olores, el patrimonio del municipio, los motes... Costumbrismo en estado puro para distender el ambiente. «Ni la mejor IA puede superar un atardecer con la visión de la Peña de los Enamorados», ha aseverado.

Tras Juanma Lara, el acto ha sido pilotado por María de León, comunicadora y escritora, que ha refrendado la alusión del actor a las puestas de sol. Y ha dado paso al alcalde de Archidona, Manuel Almohalla, que ha dado la bienvenida a los asistentes y glosado sintéticamente las maravillas del municipio. También ha entregado el premio de buenas prácticas en empleo.

Agradecimientos del consejero

El consejero del ramo, Arturo Bernal, ha afirmado que es un homenaje a quienes representan y sitúan a la región en el mapa turístico internacional como destino líder y de referencia: «Celebramos que Andalucía se ha consolidado como uno de los grandes destinos turísticos del mundo y renovamos nuestro compromiso con una industria que es mucho más que economía: es cultura, es identidad, es convivencia y futuro».

El consejero ha querido subrayar que la región volverá a superar cifras históricas este año, con más de 30.000 millones de euros en ingresos y medio millón de empleos vinculados directamente al sector.

Arturo Bernal ha señalado que Andalucía ya no mide el turismo por el número de visitantes, sino en el impacto en términos de empleo, de ingresos, de bienestar y de equilibrio territorial. Y se ha detenido en los conceptos sostenibilidad y retorno al territorio de los beneficios producidos.

MasterChef

El premio Embajador de Andalucía ha recaído en MasterChef, el talent culinario producido por TVE en colaboración con Shine Iberia. La apuesta de este programa por Andalucía es absoluta desde el comienzo de sus emisiones en 2013. Sólo en el último MasterChef 12, el concurso visitó hasta en tres ocasiones la comunidad.

En la categoría Excelencia turística de instituciones, asociaciones o fundaciones se ha distinguido a la asociación empresarial de Agencias de Viajes de Jaén, con 36 años de experiencia asociativa.

El Grupo Hoteles Porcel de Granada, empresa de carácter familiar, nacido en 1975 con el Hotel Alixares, ha sido reconocido en la categoría Trayectoria Empresarial Turístico. El 95% de su plantilla es fijo.

Dos trabajadores ex aequo han logrado el premio Trabajador Turístico. Lucía del Ara Soriano Morilla ha trabajado desde 2009 como factora de circulación en las provincias de Huelva y Sevilla, y desde 2020 ocupa el puesto de supervisora del Centro de Regulación de la Circulación (CRC) en la estación de Sevilla Santa Justa, donde gestiona un promedio de 400 trenes diarios, tanto de pasajeros como de mercancías.

Heroicidad durante el gran apagón

El lunes 28 de abril, durante el gran apagón, en Torremolinos, una turista británica que se encontraba alojada en un hotel de la localidad se puso repentinamente de parto a las puertas del establecimiento. El recepcionista del hotel, Arturo Bermúdez Camacho, la asistió en el parto. El bebé nació sin pulso, y gracias a las maniobras de reanimación que el trabajador le proporcionó, guiado telefónicamente por las indicaciones de los médicos del 061, consiguió sacar adelante con vida al pequeño.

El galardón en la categoría Buenas Prácticas en Materia de Empleo Turístico ha recaído en la Escuela de Hostelería de Islantilla. Adscrita al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Cope Málaga

En el año 2000 nacía en COPE Andalucía un proyecto, Destino Andalucía, con una vocación muy clara: acercar a los andaluces a su propia tierra, redescubrirla con nuevos ojos y mostrarles todas las posibilidades que ofrece para disfrutarla, especialmente cada fin de semana. Eso le ha valido el premio en la categoría de Comunicación.

La asociación Rutas del Vino y Brandy del marco de Jerez ha ganado, por su parte, el premio a la Formación e Investigación Turística. Esta asociación público-privada, sin ánimo de lucro, desde su creación en 2006, trabaja por la cohesión, promoción y desarrollo sostenible del enoturismo en el Marco de Jerez.

El premio Innovación Turística ha distinguido al restaurante la Costa de El Ejido (Almería). Se ubica en un polígono industrial fuera del núcleo urbano. De hecho, abrió sus puertas para dar servicio a la comercializadora hortofrutícola que se ubicaba a su espalda. Ha conseguido convertirse en uno de los principales atractivos turísticos del municipio.

El proyecto Caminos del Rocío sin barreras es una peregrinación accesible de tres días, diseñada específicamente para personas con discapacidad física, sensorial e intelectual, siendo la única experiencia de turismo rural-religioso de estas características en España. Por ello, el premio de Accesibilidad.

Por último, como Destino Turístico de Excelencia se ha reconocido a la ciudad de Córdoba, cuyas maravillas gastronómicas, culturales y patrimoniales no hace falta descubrir. Basta decir que es la única ciudad del mundo con cuatro monumentos Patrimonio de la Humanidad. Ha recogido el premio su alcalde, José María Bellido.