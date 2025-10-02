Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero de Turismo posa con los premiados instantes antes de la gala, celebrada en Archidona. SUR

Andalucía entrega en Archidona los premios a los enamorados del turismo, la industria de la paz y la felicidad

El acento malagueño lo han puesto el programa de Cope 'Destino Andalucía' y Arturo Bermúdez, trabajador de un hotel de Torremolinos que asistió a una británica en su parto durante el pasado apagón y reanimó al bebé

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:07

Masterchef (acudieron los miembros del jurado Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez), la asociación de Agencias de Viajes de Jaén el programa Destino ... Andalucía de COPE (que desde Málaga realizan, muchas veces de manera itinerante, los periodistas Pedro González y Mónica García), el Grupo Hoteles Porcel de Granada, los trabajadores Lucía Soriano y Arturo Bermúdez, la Escuela de Hostelería Islantilla de Huelva, el restaurante La Costa de Almería, la asociación Rutas del Vino y Brandy del marco de Jerez y la ciudad de Córdoba han sido los galardonados en los Premios Andalucía de Turismo 2025, que concede la consejería del ramo. Un mensaje ha calado durante el acto: el turismo es la industria de la paz y de la felicidad. El evento ha puesto el broche final con la actuación de Pasión Vega.

