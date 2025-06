Antonio Sánchez Herrera: «El profesor de Religión Católica es un faro en la vida de los alumnos»

El pasado 23 de julio, Antonio Sánchez Herrera, padre de familia y profesor desde hace cuarenta años, fue nombrado por el obispo, Jesús Catalá, como ... delegado diocesano de Enseñanza en sustitución de la teresiana Carmen Velasco.

-Del 1 al 10 de julio tiene lugar el plazo de matriculación en Secundaria y Bachillerato en Andalucía. Es también la oportunidad de elegir la asignatura de Religión Católica. ¿Qué ofrece la asignatura a los adolescentes y jóvenes de estas edades para su formación?

-Tal como dices ofrece, en primer lugar, formación como cualquier otra asignatura; ademas, también le ofrece la oportunidad de profundizar en aspectos que no le ofrecen otras áreas; y, sobre todo, el conocer a Jesucristo, la Buena Noticia que supone. Una Buena Noticia que da sentido a nuestras vidas y que si queremos, la llena totalmente. La adolescencia es una edad maravillosa y a la vez compleja y en la asignatura de Religión Católica tenemos la oportunidad de mostrarles que hay Alguien con mayúsculas que los conoce por su nombre, personalmente y que, al igual que hiciera con los discípulos de Emaús, está dispuesto a caminar junto a ellos.

-¿Cómo ha recibido la noticia de este nuevo servicio como delegado de Enseñanza?

-Con muchísima gratitud y con gran responsabilidad porque entiendo que el cargo, en este caso la Delegación, lo merece. Y, con el deseo, como decía san Ignacio, de «en todo, amar y servir». Una nueva tarea me encomienda la Diócesis y la intentaremos hacer con todo el cariño, con toda la responsabilidad y con todo el saber hacer que el Señor ponga en mis manos.

-Un campo, el de la enseñanza, que no es nuevo para usted, ya que es profesor.

-Este año estoy cumpliendo los 40 años de profesión y además coincide con mi jubilación. Un tiempo grande dedicado a este maravilloso servicio, el de la enseñanza.

-¿Cuáles diría que son los retos actuales de la enseñanza?

-Hago míos los que don Jesús Catalá me encomendó cuando me nombró. Fundamentalmente, dedicarme no sólo a la Religión Católica y a su profesorado, sino a todos los profesores cristianos. Don Jesús está muy interesado en que todos los profesores, de cualquier etapa educativa, se impregnen del llamamiento que les hace a participar de la vida diocesana y a profundizar en la fe. El profesor cristiano, ya sea de matemáticas, de biología o de historia, a través de su asignatura está evangelizando. Es nuestra misión, como cristianos, estemos donde estemos.

-¿Y de su predecesora, Carmen Velasco, qué nos diría?

-A Carmen la conozco desde que era un niño. Siempre he tenido una relación con ella maravillosa. Carmen lleva muchísimos años al frente de la Delegación y su trabajo, ahí está. Un trabajo callado, profundo y entregado. Yo de Carmen nada más que puedo decir cosas buenas y positivas y sé que me va a ayudar muchísimo. En esta tarea no hay nada que revolucionar, sino que lo que hay que hacer es seguir avanzando, sumando y aunando personas en este caminar.

-Más del 55% del alumnado de ESO elige Religión Católica. Son cifras que dicen mucho bueno del profesorado y de la asignatura.

-Efectivamente, a pesar de los tiempos que nos ha tocado vivir y de la profunda secularización de la sociedad, el profesor de la asignatura de Religión Católica es un faro en sus vidas. Los profesores de la ESO (al igual que los de Infantil y Primaria) tienen una gran preparación curricular, una continua actualización y formación pero, sobre todo, una enorme categoría humana que los hace cercanos a sus alumnos, sin dejar de ser unos excelentes docentes. A los profesores nos toca sembrar, es Dios quien hace todo en todos. Pero si somos unos sembradores preparados, ilusionados, alegres, pues seguro que la cosecha se incrementa. Somos colaboradores necesarios de Cristo vivo y presente en el mundo. Nos toca hacer todo lo posible para que el año que viene aumentemos un poco el porcentaje de alumnos matriculados en la asignatura, significará que hay más jóvenes que se han encontrado con Jesucristo y quieren conocerlo.

-'Pero...¿la clase de Reli sirve para algo?' es el lema de la campaña de la Conferencia Episcopal para este año, en un vídeo son los propios padres los que explican para qué piensan que sirve y lo que les aporta. Una vez más, la familia fundamental en el tema educativo. ¿Cómo ve de necesaria la unión familia-escuela?

-Básica, no hay opción, trabajamos con un 'material' delicadísimo: niños y jóvenes. Y además un 'material' que no nos pertenece. La familia y la escuela deben caminar en paralelo junto al alumno. Es cierto que cada uno tiene su papel, pero es fundamental que haya una gran fluidez entre familia y escuela. No podemos estar emitiendo mensajes distintos e incluso opuestos. Es fundamental que interactúen en beneficio del alumno.