Antonio Luque y Gonzalo Armenteros, entre los premiados por el Círculo Empresarial de Málaga

El Círculo Empresarial de Málaga celebrará el próximo viernes, 26 de septiembre, su V Gran Gala Benéfica y Entrega de Premios, coincidiendo con el quinto ... aniversario de la asociación, periodo en el que ha reunido ya a más de 150 socios entre empresarios, altos directivos y profesionales de la provincia.

La gala, que se celebrará en el Castillo de Gibralfaro y acogerá a más de 250 invitados, reconocerá la innovación y el liderazgo empresarial de la provincia y otorgará cinco galardones a empresarios y compañías referentes en sus respectivos ámbitos. Así, Antonio Luque, presidente de DCoop, recogerá el premio a la trayectoria empresarial; mientras que Gonzalo Armenteros, fundador de Soho Boutique Hotels, verá reconocido su crecimiento empresarial; en la categoría de vanguardia en promoción inmobiliaria, el galardón recaerá en Pedro y Carlos Rodríguez, de Sierra Blanca Estates; mientras que en innovación el premio irá para Virginia Calvo y José Ramón Díaz, de Giantx. Además, se dará también un premio honorífico para el socio más implicado y comprometido con el Círculo.

«Con esta gala celebramos no sólo el quinto aniversario del Círculo, sino también la fortaleza y compromiso del tejido empresarial malagueño. Es un orgullo reconocer a empresarios que son un referente en sus sectores y, al mismo tiempo, colaborar con Autismo Málaga, cuya labor es esencial para la sociedad», afirma Francisco Javier Jiménez Badía, presidente del Círculo Empresarial de Málaga. Porque el evento tiene también un carácter benéfico y este año destinará parte de la recaudación a Autismo Málaga, asociación que trabaja por la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias.

El acto cuenta con además con un destacado elenco de patrocinadores, que van desde el Banco Mediolanum hasta Grupo Vértice, Winterhalter Ibérica, Tour10, Rincón Fertilidad, Veinluc Distribuidor Oficial Renault Trucks, E3 Ventanas y Passivhaus, Junta de Andalucía, Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, C de Salamanca y Wooden.

El Círculo Empresarial de Málaga es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2020, que en apenas cinco años ha alcanzado los más de 150 socios. Su misión es fortalecer el tejido económico y social de la provincia, fomentar la colaboración entre empresarios y promover un entorno propicio para el crecimiento empresarial y el impulso del talento local. Su presidente es Francisco Javier Jiménez Badía, consejero delegado de Wooden, Carpintería Industrial al Detalle, y cuenta con una junta directiva compuesta por referentes del ámbito empresarial malagueño, como Javier de Haro, vicepresidente (Martín Salido y de Haro Abogados); Aprile Winterstein, vicepresidenta (April-e Real Estate Consulting); Nazaret Orozco, secretaria (Grupo Dissan); Juan Francisco Pérez, tesorero (Oceanautic); Ana Morales, vocal (La Suite Comunicación); o Salvador Ramírez, vocal (Gesprocon).