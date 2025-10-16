Antonio González Delgado, nuevo secretario provincial de UGT Málaga

Antonio González Delgado es el nuevo secretario general de UGT en Málaga. Así ha resultado elegido durante el 16º congreso del sindicato en la provincia, ... que se ha celebrado este jueves en el salón de actos del Instituto Andaluz del Deporte de la capital. González Delgado ha obtenido el respaldo del 65,15% de los votos de las delegadas y los delegados compromisarios del Congreso y sustituye en el cargo a la hasta ahora secretaria general Soledad Ruiz Seguín.

Antonio González Delgado tiene 56 años de edad y es una cara conocida del sindicalismo malagueño, además de por su participación en tertulias de actualidad en programas de radio y televisión. Licenciado en Derecho y criminólogo, ejerció como abogado en la década de los noventa y en la actualidad es educador en la prisión de Alhaurín de la Torre, aunque lleva años dedicado en exclusiva a las labores sindicales.

El nuevo secretario provincial de UGT ha tenido diferentes responsabilidades dentro del sindicato: ha sido secretario del sector de la Administración General del Estado y Postal, para luego ser secretario de Política Sindical y Comunicación en UGT-Servicios Públicos Málaga.

Responsabilidades nacionales

Además, a nivel nacional fue responsable de UGT-Prisiones en el periodo comprendido entre 2016 y finales de 2018, así como portavoz del sindicato en mesas de negociación del sector de la Administración General del Estado en Función Pública, portavoz en mesas delegadas de ministerios como Juventud e Infancia, Inclusión y Seguridad Social, y de organismos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Lleva años impartiendo acciones formativas para UGT y para diferentes departamentos ministeriales, dado que es experto en normativa de Función Pública y Derecho Administrativo, así como en técnicas de comunicación y habilidades sociales y de liderazgo.

«Los servicios públicos no son un gasto, sino la mejor inversión en democracia, cohesión y futuro»

En su discurso de toma de posesión, González ha desgranado sus prioridades, es decir, aquellas cuestiones por las que va a apostar: unos servicios públicos fuertes y universales, «porque no son un gasto, sino la mejor inversión en democracia, cohesión y futuro»; la recuperación del «liderazgo sindical de UGT-Málaga en el sector servicios y apostar por una mayor presencia en el sector de la industria y de las nuevas tecnologías donde Málaga ya despunta desde hace tiempo»; «la negociación colectiva como herramienta esencial para avanzar, reforzar derechos y abrir nuevas conquistas laborales»; «la juventud trabajadora, que necesita oportunidades, formación y estabilidad para construir un proyecto de vida y con posibilidad de acceso a una vivienda digna»; y, por último, la innovación y la sostenibilidad, para que el modelo de empresa sea «moderna, ágil y preparada ante los retos sociales y medioambientales del siglo XXI».

Soledad Ruiz, a quien sucede en el cargo, fue elegida secretaria general de UGT Málaga, en el pasado congreso del sindicato en la provincia, en el año 2021.