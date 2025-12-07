Andalucía registra el mayor número de hipotecas en los últimos 15 años

Andalucía registra en lo que va año el mayor número de hipotecas firmas de los últimos quince años, según los datos del Instituto Nacional de ... Estadística (INE) dados a conocer por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, que destaca la fortaleza del mercado hipotecario y el impulso sostenido de la actividad residencial en 2025. Una situación que vincula al impacto del paquete de medidas que la Junta ha puesto en marcha para paliar el problema de la vivienda.

Los datos apuntan que el número de hipotecas sobre viviendas en Andalucía contabilizado entre enero y septiembre ha aumentado un 21,5% interanual hasta alcanzar las 71.000 operaciones, la mayor cifra en igual periodo desde 2010, cuando se contabilizaron 85.138. Señalan que hay que retrotraerse hasta 2008 para encontrar un volumen similar de visados de viviendas, 26.147 en total en los nueve primeros meses del año, con un crecimiento del 5% interanual, dos décimas más que el crecimiento medio registrado a nivel nacional.

En un acto junto al árbol de las ilusiones que promueve el Club de Leones en Málaga desde hace una década para que los ciudadanos escriban sus sueños y deseos y aporten un donativo que gestionan para los colectivos vulnerables, la consejera recalca que «la vivienda es un reto para el Gobierno andaluz». Por ello, avanza que la Junta ha incrementado «considerablemente» los presupuestos para mejorar esta situación, multiplicando por cuatro el número de vivienda pública que se construía anteriormente. Además, precisa que más de 460 millones de euros se dedican al paquete fiscal de la vivienda y que más de 1.200 jóvenes se están beneficiando del aval que otorga la Junta para que puedan recibir el 100% de la financiación bancaria.

En este sentido, afirma que «las 71.000 operaciones formalizadas de compra de viviendas ponen de manifiesto que la Ley de Vivienda que esta semana ha aprobado en el Parlamento andaluz va a ser una herramienta útil que ponemos a disposición de los ayuntamientos para que puedan acelerar la construcción de viviendas además de a precios asequibles» y advierte de que «el reto de la vivienda en Andalucía no sólo se publicita sino que se construye y se entregan las llaves».

Carolina España también ha aprovechado este evento para pedir explicaciones al PSOE sobre el caso Salazar y el de Torremolinos sobre supuestos casos de acoso sexual. «Solicitamos explicaciones urgentes del PSOE y de la número 2 a nivel nacional y de la número 1 en el PSOE andaluz, que es la señora María Jesús Montero sobre si se taparon estas denuncias sobre supuestos casos de acoso».

España critica con dureza el trato dado a las mujeres que han presentado esas denuncias y considera que «Montero tiene que dar muchas explicaciones sobre cuándo conocieron las denuncias, por qué se ocultaron pruebas del machismo socialista, quién dio la orden para que esas denuncias no se tramitaran y si es cierto, como dicen las federaciones socialistas, que Montero era una de las personas que abroncaba a las mujeres que estaban denunciando este supuesto acoso para que retiraran las denuncias y no romper la carrera política de Salazar».

La consejera de Economía insiste en que «es preciso que el PSOE deje claro del lado de quién estaban: del supuesto acosador o de las víctimas. Hay que asumir responsabilidades y conocer la verdad. Tenemos derecho a saber qué ha pasado. Es muy humillante. Es despreciar a las mujeres». Además, lanza una advertencia: «Las federaciones han puesto en el centro de todo ello a Montero y el silencio la hace cómplice en estos casos de machismo. Esperamos que se produzcan esas explicaciones».

España también ha pedido prudencia en la carretera tras un fin de semana trágico con nueve fallecidos en accidentes de tráfico. Asimismo, se ha referido al que se investiga como posible caso de violencia machista en el Viso de Alcor con una mujer de 30 años fallecida. Tras insistir en que hay una investigación en curso, afirma que «lo que está claro es que las políticas feministas sí son necesarias e importantes».