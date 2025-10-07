Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una imagen de la entrega de premios del año anterior. SUR

Airzone convoca sus premios dirigidos a estudiantes de Arquitectura e Ingeniería

El certamen se dirige a estudiantes de último curso y está dotado con 7.600 euros, que se repartirán entre los proyectos ganadores

Matías Stuber

Matías Stuber

Martes, 7 de octubre 2025, 11:16

La empresa malagueña Airzone quiere distinguir a los estudiantes de Arquitectura e Ingeniería que presentan los mejores proyectos sobre eficiencia energética y sostenibilidad. Para ello, ... se ha convocado la tercera edición de los Premios Airzone, dotados con un total de 7.600 euros. Esta cantidad aumenta con respecto a anteriores ediciones y se distribuirá en reconocimientos que van desde los 300 a los 2.500 euros.

