Airzone convoca sus premios dirigidos a estudiantes de Arquitectura e Ingeniería

La empresa malagueña Airzone quiere distinguir a los estudiantes de Arquitectura e Ingeniería que presentan los mejores proyectos sobre eficiencia energética y sostenibilidad. Para ello, ... se ha convocado la tercera edición de los Premios Airzone, dotados con un total de 7.600 euros. Esta cantidad aumenta con respecto a anteriores ediciones y se distribuirá en reconocimientos que van desde los 300 a los 2.500 euros.

Este certamen está dirigido a estudiantes de último curso de Arquitectura e Ingeniería y busca impulsar nuevas iniciativas que estén relacionadas con la transición verde y el cuidado medioambiental. Podrán participar estudiantes de cualquier universidad española, pública o privada, siempre que hayan entregado el TFG o TFM durante el curso 2024-2025.

El plazo de inscripción finaliza el próximo 10 de noviembre y la lista de admitidos se dará a conocer el día 24 del mismo mes. La gala de entrega de estos premios está fijada para el 26 de marzo de 2026. La inscripción tendrá que hacerse en la página web habilitada, www.premiosairzone.com.

Los proyectos finalistas serán evaluados por un jurado compuesto por profesionales de Airzone y expertos en diferentes ámbitos de la arquitectura, ingeniería y climatización. Entre ellos, el director de Airzone, Antonio Mediato, el director de Delmar Ingeniería, Miguel Delgado, o el arquitecto malagueño José Seguí.

Los ganadores recibirán también un diploma acreditativo que certificará el empeño de los ganadores por contribuir a una construcción más sostenible, según estima Airzone en una nota de prensas facilitada para dar a conocer estos premios. El reparto del dinero será el siguiente: Primer premio (por categoría), 2.500 euros; segundo premio (por categoría), 500 euros; tercer premio (por categoría), 300 euros; mención especial al mejor proyecto Derms, 1.000 euros.