Aemet prevé bajo riesgo de lluvias en los días grandes de la Semana Santa en Málaga

Ignacio Lillo Málaga Jueves, 10 de abril 2025, 11:26 Comenta Compartir

Tiempo inestable, con precipitaciones y tormentas en el arranque; y bajo riesgo de lluvias en los días grandes. Este es, a grandes rasgos, el tiempo previsto esta próxima Semana Santa en Málaga; dicho con toda la cautela que permite la inestabilidad que muestra la atmósfera estos días, en los que la provincia se va a ver afectada de manera sucesiva, directa o indirectamente, por al menos dos borrascas.

Tanto es así que el director del Centro Meteorológico provincial de Aemet, Jesús Riesco, inicia su pronóstico con una advertencia, puesto que con una situación atmosférica tan cambiante es muy complicado hacer una predicción, ya que todo es susceptible de cambiar. «Ante todo, tiene que quedar claro que hay una incertidumbre tremenda. A nivel espacial y temporal, porque lo que decimos ahora puede ir cambiando en el tiempo, y también puede haber una variabilidad muy grande a lo largo del propio día y entre un punto y otro que esté cerca». Dicho esto, a fecha de este jueves, 10 de octubre (a tres días del Domingo de Ramos), este es el escenario:

Jueves y Viernes de Dolores

De momento, para hoy la borrasca Olivier se va acercando poco a poco hacia el suroeste de la península, con calima y aumento de la nubosidad de tipo medio alto. Hay posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa en algunas zonas de de la provincia, más probables en la parte occidental y durante la tarde, por una banda que viene de sur y discurrirá por esa zona. Dejará alguna precipitación débil, más probable hacia el final del día o incluso a medianoche. El resto del día no se ve lluvia. Al haber calima, las lluvias dejarán pequeños depósitos de barro allí donde caigan, pero será muy poca cantidad.

El traslado del Cautivo del Sábado de Pasión estará amenazado por la alta probabilidad de lluvias

Lo que sí se ve más significativo es el Levante intenso, especialmente en zonas de vientos descendentes en las comarcas de Antequera y puntos altos de Ronda, por lo que ya hay avisos de rachas en la comarca de Ronda y por fenómenos costeros en el litoral. Las temperaturas seguirán altas, con máximas de 24 y mínimas de 16 en la capital (22 en Antequera).

El Viernes de Dolores se sigue aproximando la borrasca Olivier, y va a traer consigo el paso de bandas de nubes medias altas, con flujo del suroeste, con calima y por tanto, algunas precipitaciones irregulares que pueden ir acompañadas de barro y de tormentas ocasionales, especialmente de tipo nube-nube. Continúa a primeras horas el flujo intenso de levante pero irá amainando a lo largo del día. Por tanto, siguen en la primera mitad del día los avisos de fenómenos costeros y de rachas máximas en Ronda, y sin grandes cambios en cuanto a temperaturas.

«Mañana pueden pasar varias bandas, y dependiendo de donde pase, le puede afectar más al interior o a la costa, pero es exactamente por donde pase la banda en altura. Hay un modelo que dice que es más más probable en el litoral y otro que dice que es más probable por el interior», aclara el meteorólogo. En cualquier caso, hay riesgo de que haya alguna precipitación de poca importancia, pero en distintos puntos de la de la provincia y acompañadas de barro.

Sábado de Pasión

El Sábado de Pasión (día 12) se ve claramente como el peor, y con más certeza. «La probabilidad de precipitaciones es prácticamente segura y en casi toda la provincia porque tenemos ya muy cerca la borrasca Olivier». Sigue el levante aunque en general débil, pero la calima se marchará hacia Almería, con lo cual el agua caerá sin barro. También hay riesgo de alguna tormenta, y seguirá el levante en general, aunque ya más debilitado y sin cambios en las temperaturas.

José Luis Escudero, responsable del blog meteorológico de SUR.es, ha analizado en profundidad el escenario de cara a los traslados del sábado, y esta es su conclusión: «Con los modelos actualizados, la probabilidad de precipitaciones es alta desde primeras horas de la madrugada del Sábado de Pasión y hasta las 13.00 horas de la tarde. Es muy probable que baje la probabilidad a partir las 14.00 horas». En cualquier caso, prevé que el viernes se verá más claro.

Domingo de Ramos

El Domingo de Ramos será un día de transición, entre el paso y el alejamiento de la borrasca Olivier, y los efectos de una nueva borrasca, que esta vez mandará bandas desde el norte, puesto que, a contrario de la anterior, esta quedará situada al noroeste de las Islas Británicas. «El domingo todavía habrá inestabilidad y son probables los chubascos, sobre todo en el interior, pero pueden llegar a la costa sobre todo por la tarde».

Riesco puntualiza que esta situación se tendrá que ir viendo cuando se acerque la fecha. Sin embargo, habrá un un cambio importante en el viento en superficie, que rola a noroeste, por lo que habrá terral en la ciudad de Málaga y otros puntos costeros como Vélez y Estepona. Así, las temperaturas serán altas, con máximas de 25 grados en Málaga capital por el terral (compensado por una entrada de aire frío que hará que el mercurio no se dispare). En cambio, en Antequera, se notará una bajada, con 20 de máxima.

Lunes Santo

El Lunes Santo el patrón meteorológico es que nos seguirá afectando la borrasca al oeste de las Islas Británicas. Hay incertidumbre y no se descarta algún posible chubasco disperso y ocasional en esta jornada en la provincia, aunque no está claro que puedan llegar o no a la costa y a la ciudad de Málaga, donde se espera con especial devoción la procesión del Cautivo. «El lunes se ve un poco más estable y a lo mejor las lluvias no llegan a la costa». Sigue el flujo moderado de componente oeste-noroeste y sin cambios térmicos, esto es, con temperaturas altas.

Martes Santo

El Martes Santo se prevé que bajará un poco de latitud la citada borrasca dl norte, lo que dejará chubascos en el interior, pero que también pueden alcanzar al litoral y a la ciudad de Málaga. «Con lo que se ve ahora mismo, este día es más probable que alcance a la costa frente al lunes». Además, se ve una importante bajada de temperaturas, con 21 de máxima en el litoral y 17 en Antequera (hasta cinco grados menos).

Miércoles y Jueves Santo

Comienza la recta final y los días festivos de la Semana Santa, y con ellos lo más probable es un aumento de la estabilidad, por lo que no se ve, al menos de momento, posibilidad de lluvias, «al penetrar una cuña anticiclónica en superficie en el sur peninsular». Habrá un cambio de viento a levante y las temperaturas subirán otra vez.

¿Viernes Santo?

«Y hasta aquí puedo leer», admite el director de Aemet. Y es que el Viernes Santo todavía está demasiado lejano y con «evoluciones contrapuestas», por lo que no está claro lo que pueda pasar y Riesco prefiere esperar a ver cómo evoluciona. Para esa jornada ahora mismo hay varios escenarios y no se ve claro cuál va a imperar, y «sería muy distinto el tiempo con uno que con otro. Incluso en el peor de los escenarios, en Málaga capital a lo mejor no llovería, o sea, que hay mucha incertidumbre. Esto se verá más claramente el próximo lunes, por lo que para los devotos del Sepulcro toca esperar.

Posibles variaciones

Ese es el escenario que se dibuja ahora, pero el meteorólogo advierte que con tanta incertidumbre, lo que se ha pronosticado para el lunes podría acabar ocurriendo el martes, que son los dos días más ambiguos. «El domingo sí que es más probable que llegue algún chubasco a la costa; el lunes es mucho menos probable y el martes sí es probable. Pero eso es lo que se ve ahora mismo, por lo que habrá que verlo día a día».

«Hay un montón de borrascas en latitudes al norte de la península, entonces irán pasando una detrás de la otra, y dependiendo de si se descuelgan más o menos, pues puede llover en el sur de la península, es un escenario muy complicado».