Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pancarta portada por las afiliadas de ASAMMA. PEDRO J. QUERO

Unas 300 personas se concentran en Málaga en protesta por los cribados del cáncer de mama

Numerosos políticos del PSOE e IU se sumaron al acto convocado por ASAMMA, la asociación que agrupa a las mujeres que han sufrido esta enfermedad y que recoge estos días testimonios de las afectadas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:37

Comenta

Unas 300 personas se han concentrado esta mañana frente a las puertas de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ... en Málaga para protestar por los fallos en los protocolos de cribado del cáncer de mama, un problema que afecta a más de 2.000 mujeres en la comunidad, siendo Sevilla la provincia más afectada, aunque también se están contabilizando casos en Málaga y en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  3. 3 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  10. 10 Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Unas 300 personas se concentran en Málaga en protesta por los cribados del cáncer de mama

Unas 300 personas se concentran en Málaga en protesta por los cribados del cáncer de mama