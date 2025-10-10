Unas 300 personas se concentran en Málaga en protesta por los cribados del cáncer de mama

Unas 300 personas se han concentrado esta mañana frente a las puertas de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ... en Málaga para protestar por los fallos en los protocolos de cribado del cáncer de mama, un problema que afecta a más de 2.000 mujeres en la comunidad, siendo Sevilla la provincia más afectada, aunque también se están contabilizando casos en Málaga y en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.

La convocatoria ha partido de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (ASAMMA) y, de hecho, las directivas y miembros de la entidad portaban la pancarta principal de la protesta, aunque al mismo también han acudido numerosos cargos públicos del PSOE de Málaga, comenzando por su secretario provincial, Josele Aguilar, que ha estado acompañado por el portavoz municipal en la capital, Daniel Pérez, concejales como Begoña Medina, Carmen Martín, Salvador Trujillo, Mariano Ruiz Araújo, Pablo Orellana o Rosa del Mar Rodríguez o la parlamentaria andaluza Alicia Murillo. Por IU, ha acudido su coordinador general, Toni Valero, coordinador autonómico de la coalición, así como los ediles del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas y Nicolás Sguiglia (que pertenece a Podemos). También se ha podido ver a dirigentes y afiliados a CCOO, encabezados por su secretario provincial, Fernando Muñoz Cubillo, de UGT y de CGT, entre diversas organizaciones.

Los asistentes se han concentrado en las aceras aledañas al edificio de la Delegación de Salud hasta poco antes de las once de la mañana de este viernes, para cortar después la carretera, lo que ha provocado después escenas de tensión con un taxista y una conductora. La Policía Local llegó minutos después para dar salida a los numerosos vehículos que han estado sin avanzar durante, al menos, veinte minutos, por la protesta, para paralizar después el tráfico en la calle y que la movilización discurriera sin incidentes.

Lemas

Los asistentes han coreado lemas como «Sanidad pública», «Es nuestra salud, no es un negocio», «Menos cofradías y más mamografías», «Bonilla dimisión», «Con nuestra vida no se juega», «Hermana, escucha, te apoyo en esta lucha» o «Fuera, fuera, fuera, listas de espera». Asimismo, se portaban numerosas pancartas y carteles con mensajes tales como «Con nuestra salud no se juega», «No es un error, es tu privatización», «El SAS tiene metástasis, salvémoslo», «Defendamos la sanidad pública, universal y de calidad», «SOS sanidad pública», «Sus recortes nos amputan la vida» o «No son casos, son vidas».

Ampliar Momento en el que se ha cortado el tráfico en Calle Córdoba. PEDRO J. QUERO

La presidenta de ASAMMA, Carmen Doncel, ha explicado que lo sucedido «no es un fallo puntual, es sólo una de las cosas que tenía que explotar. El SAS está externalizando, uno de ellos el cribado, lo que llaman los camiones que llevan los aparatos para las mamografías, ese servicio está externalizado, y es el que envía las imágenes a los servicios de salud públicos, que están desbordados, no hay manera de que atiendan tanto en tan poco tiempo».

Asimismo, Doncel aclara que no sólo están recibiendo quejas de los fallos en el sistema de cribado, «sino que una vez que te diagnostican con cáncer de mama, hay más cosas que fallan: citas que se retrasan o se cancelan, pruebas que no llegan a tiempo o te las hacen pero el resultado no está en oncología cuando nos citan, eso está pasando desde hace más de un año», además de asegurar que la Unidad de Mama del Regional tiene menos cirujanos y ahora atienden ginecólogos. «En el Servicio de Cirugía Plástica, también tenemos deficiencias: nos faltan cirujanos y quirófanos, porque en estos priorizan para operar el cáncer de mama, las operaciones de mujeres que necesitan reconstrucciones se retrasan», ha denunciado.

«Hay mucho sufrimiento por el camino»

«Hay mucho sufrimiento por el camino, desde el diagnóstico hasta que tienes el alta en oncología, en reconstrucción, hay mucha angustia, porque los procesos se retrasan injustificadamente», ha destacado, para asegurar que ASAMMA ha recibido numerosos testimonios de mujeres afectadas por el fallo de comunicación a las mujeres con pruebas no concluyentes, sino de problemas en diferentes aspectos del tratamiento de esta patología. Ahora, valoran estas denuncias, estudiarán la documentación y tomarán una decisión al respecto. «Detrás de cada mujer hay una historia, hay miedo, estamos escuchándolas a todas y esperamos ayudarlas en los próximos días en la decisión de qué hacer todas juntas», ha recalcado Doncel.

Ampliar Otra imagen de la protesta. PEDRO J. QUERO

El secretario provincial del PSOE, Josele Aguilar, ha asegurado que él y sus compañeros han querido acompañar «a tantas mujeres que se han visto maltratadas y engañadas por el Gobierno de Moreno Bonilla». «Estos no son errores, esto es una negligencia masiva como consecuencia de la forma de gestión de Moreno Bonilla, una gestión de privatización de la sanidad pública y que tiene estas consecuencias: graves errores para las mujeres con cáncer de mama o con posible cáncer de mama a las que se le ha venido engañando, mintiendo permanentemente, buscando excusas todas falsas», ha reflexionado, para asegurar después que no solo se ha puesto en peligro sus vidas, sino que se las ha culpabilizado «diciendo que estaban manipuladas, engañando, diciendo que eran cuatro casos y queremos saber toda la verdad, sobre todo que se cambie la gestión del sistema público para que esto no vuelva a pasar: es necesario que se asuman responsabilidades políticas y Moreno Bonilla es el máximo responsable de lo que ha pasado».

«Esto no es fruto de un error, sino de las privatizaciones»

Toni Valero, coordinador general de IU en Andalucía, ha asegurado que «la gestión de Moreno Bonilla da miedo, la gestión de Moreno Bonilla genera inseguridad. Nosotros y nosotras queremos justicia para las mujeres víctimas de su gestión y queremos que Moreno Bonilla se vaya, porque creemos que lo primero que pasa por un plan de choque es que Moreno Bonilla abandone el Gobierno andaluz, porque es un peligro público y un peligro para la salud de los andaluces y las andaluzas. Ha hecho un Mazón, primero empezó ocultando, después continuó mintiendo y al final ha terminado haciéndose el afectado y esto es así porque le importa más su futuro que el futuro de las mujeres víctimas de esta negligente gestión», además de indicar que esto no ha sido fruto de un error, sino de «años de privatizaciones».