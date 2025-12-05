Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, delante de la estación de cruceros del Puerto de Málaga. P. R. Q.
Yolanda Gómez: «Si la Torre del Puerto termina saliendo adelante será un caos de tráfico en la ciudad»

Vox reitera que el dique de Levante no es lugar para un coloso, a lo que añade que «las vías no están dimensionadas para más de 5.000 cruceristas, hasta 2.000 congresistas y la marina de megayates». El reconocimiento a Paqui Bazalo de las personas con discapacidad

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:27

Comenta

La torre del Puerto lleva un recorrido más que complicado. La llegada del expediente a Puertos del Estado, que lo 'ha devuelto a los corrales', ... es decir a la Autoridad Portuaria, no es una buena señal. Como adelantó en este periódico, Ignacio Lillo, los servicios jurídicos del ente nacional que gestiona los puertos de interés estatal han pedido ampliar el expediente del proyecto con nueva información técnica y «justificativa de su interés general». Para colmo, una apostilla de la Abogacía del Estado sugiere repetir el concurso porque esto daría mayor seguridad jurídica al expediente, habida cuenta de que han trascurrido diez años desde el inicio de la tramitación y que se han ofrecido al menos tres versiones del proyecto hotelero.

