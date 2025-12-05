Yolanda Gómez: «Si la Torre del Puerto termina saliendo adelante será un caos de tráfico en la ciudad»

La torre del Puerto lleva un recorrido más que complicado. La llegada del expediente a Puertos del Estado, que lo 'ha devuelto a los corrales', ... es decir a la Autoridad Portuaria, no es una buena señal. Como adelantó en este periódico, Ignacio Lillo, los servicios jurídicos del ente nacional que gestiona los puertos de interés estatal han pedido ampliar el expediente del proyecto con nueva información técnica y «justificativa de su interés general». Para colmo, una apostilla de la Abogacía del Estado sugiere repetir el concurso porque esto daría mayor seguridad jurídica al expediente, habida cuenta de que han trascurrido diez años desde el inicio de la tramitación y que se han ofrecido al menos tres versiones del proyecto hotelero.

El hotel en el dique de Levante está en un impasse. La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, considera que además de este replantamiento, que exige Puertos del Estado, habría que ir más allá y exigir otra serie de documentos como un informe municipal exhaustivo y actualizado de la movilidad, en un lugar en el que atracan grandes cruceros, está la marina de megayates, y el hotel incorporaría también un espacio para congresos con un aforo de 2.000 personas, más 400 habitaciones, lo que supondría, a juicio de Gómez, un caos anunciado de tráfico.

La viceportavoz de Vox insiste en que su partido no contempla que el dique de Levante albergue un coloso como el hotel del Puerto, pero además se queja de que todo se esté tramitando con «un informe de ingeniería obsoleto del año 2016, que no ha tenido en cuenta las modificaciones en el proyecto ni tampoco la sala de congresos que va a albergar con hasta 2.000 congresistas, más que el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga», sostiene.

Gómez subraya que la época de congresos se solapa con la de cruceros, y que el citado estudio no aborda las más de 5.000 personas que puede haber en cruceros, y que en momentos puntuales Málaga puede albergar varios grandes buques como el pasado 4 de noviembre, en el que se sumaron cinco cruceros en el Puerto de Málaga, con 12.000 pasajeros a bordo. «A lo que se suma que Málaga no sólo es un puerto de tránsito sino un puerto base de cruceros, con lo que esto supone de logística de bajada y subida de pasajeros, excursiones, más la logística del abastecimiento de los cruceros, sumado a todas las personas que van a trabajar en la Torre del Puerto, y el paseo marítimo Ciudad de Melilla sólo tiene una salida, lo que de punto de partida va a suponer un caos de tráfico que va a afectar a toda la ciudad».

En este suma y sigue, Gómez argumenta que el alcalde Paco de la Torre ya ha presentado, de hecho, el soterramiento del paseo de los Curas, un proyecto que, indica, tampoco se ha tenido en cuenta en el estudio inicial.

Para Gómez, todo esto es un cúmulo de problemas de movilidad para la ciudad, en el que también se pueden ver afectadas las navieras por las reclamaciones de los cruceristas, que acaben en un colapso de tráfico para salir de los barcos y, a su juicio, puede ser que se acaben retirando las compañías del Puerto de Málaga, «y se vayan desde Gibraltar hasta Valencia a cualquier otro puerto».

Por este motivo, presentará una iniciativa en la comisión de Economía y Turismo de la próxima semana, en la que le pedirá una comparecencia al concejal de Turismo, Jacobo Florido, para conocer de primera mano una serie de cuestiones tales como si el equipo de gobierno ha mantenido reuniones desde el área de Turismo con los cruceros que operan en Málaga y si han evaluado el riesgo de que decidan trasladar sus escalas a otros puertos del Mediterráneo debido a problema del caos de tráfico que pude haber.

También está interesada Yolanda Gómez en saber si el equipo de gobierno del PP tiene prevista alguna modificación de movilidad para que no les afecte a los pasajeros de los buques de cruceros, si existen medidas previstas para mitigar el impacto de movilidad durante la temporada de cruceros y congresos, o si se contempla la posibilidad de modificar el proyecto o su ubicación para compatibilizar su desarrollo y la actividad turística existente en el puerto. Muchas preguntas, que deben ser contestadas.

Ampliar Paqui Bazalo, el día que se despedía del Ayuntamiento, en mayo de 2018, con el alcalde de Málaga. P. R. Q.

Las personas con discapacidad. A cada uno, lo suyo: lo que hizo Paqui Bazalo

La Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, cuyo responsable es Alfredo de Pablos, ha celebrado estos días por todo lo alto la buena nueva de que por fin, nueve años después de aprobarse en el pleno, las personas con discapacidad pueden usar los carriles bici de Málaga capital tras reinterpretarse el artículo 39.3 de la Ordenanza de Movilidad para que los usuarios de sillas de ruedas puedan usarlos siempre que puedan mantener de manera sostenida una velocidad superior al paso humano, estimado entre 4 y 6 km/h.

En el pleno de abril de 2016, esa moción llegó de la mano Paqui Bazalo, jugadora de esgrima, que era por aquel entonces concejala de Accesibilidad, que se batió el cobre redactando la iniciativa y que llegó al corazón de todos con el ánimo de que las personas con discapacidad pudiesen usar los carriles bici. «Nosotros podemos decidir si ir en bici o andando. Ellos, no. Tengamos alma, todos somos discapacitados», que dijo visiblemente emocionada.

El punto se aprobó por unanimidad, pero luego el área de Movilidad de la época, que dirigía Elvira Maeso, no lo estimó y no se ha podido sacar adelante hasta nueve años después. El colectivo ha felicitado estos días la buena gestión de la actual concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, y de su director, José Cardador, pero faltaba Paqui Bazalo por sus esfuerzos ímprobos, aunque no consiguiera allanar al área de Movilidad de la época para hacerlo realidad. Era de justicia esta mención: a cada uno, lo suyo.