La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, en la calle Roma, cortada al tráfico para que aparquen los coches oficiales. P. R. Q.
Yolanda Gómez (Vox): «Málaga gasta medio millón de euros en el privilegio de los coches oficiales»

La viceportavoz queja del oscurantismo y de haber tenido que hacer preguntas a cada área del Ayuntamiento para saber cuántos coches oficiales usan y que aún así «quedan lagunas». Vox renunció a estos vehículos en 2023

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:40

La concejala de Limasam y Servicios Operativos, Teresa Porras, invitaba hace tres semanas a los concejales de la oposición a una excursión/experimento para ver ... si las calles de Málaga están sucias tras la campaña de quejas en los barrios y que ella dijese que iba a denunciar al que mintiera en este aspecto, señalando como primer denunciado a IU porque, decía, había hecho un reel para redes sociales en el que aparecían cuatro o cinco de sus miembros. Después llegó el pleno de la bronca y estalló la crisis de la limpieza como una tormenta de verano.

