Yolanda Gómez (Vox): «Málaga gasta medio millón de euros en el privilegio de los coches oficiales»

La concejala de Limasam y Servicios Operativos, Teresa Porras, invitaba hace tres semanas a los concejales de la oposición a una excursión/experimento para ver ... si las calles de Málaga están sucias tras la campaña de quejas en los barrios y que ella dijese que iba a denunciar al que mintiera en este aspecto, señalando como primer denunciado a IU porque, decía, había hecho un reel para redes sociales en el que aparecían cuatro o cinco de sus miembros. Después llegó el pleno de la bronca y estalló la crisis de la limpieza como una tormenta de verano.

Pero a lo que íbamos. En este trayecto en coche oficial hasta el distrito de Cruz de Humilladero, en el que estaba presente este periódico, salía a colación inevitablemente el uso de los coches oficiales. ¿Por qué? A la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, le tocaba ser fiel a la renuncia que hizo de este servicio su partido político en Málaga cuando entraron con representación por primera vez en el Ayuntamiento, en junio de 2023.

Lo bueno de estas decisiones es que se puede observar si luego se mantiene la coherencia con las mismas. Durante el trayecto en el coche oficial del Ayuntamiento, Teresa Porras y la socialista Begoña Medina defendían el uso del coche oficial «porque se puede ir a cuatro actos que son seguidos en muy poco tiempo», como subrayaba esta última. El portavoz de Con Málaga (Podemos e IU), Nico Sguiglia, asentía, y cuando este periódico le preguntaba por qué entonces cuando formaba parte de Málaga Ahora (la marca blanca de Podemos), en la época de Ysabel Torralbo y Rosa Galindo, habían declinado su uso porque era «de la casta» y cogían taxis, autobuses y el coche particular. Sguiglia explicaba que él (como asesor) era parte de la organización, no pensaba como las demás y tenía que hacer lo que opinase la mayoría, pero que a él le parece que «son una buena herramienta» para el trabajo de los concejales.

Quien no coincidía, obviamente, y por eso no iba en el coche oficial, era la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, que para ir a la calle Flores García, en la Cruz de Humilladero, cogió un taxi. El asunto podía haberse quedado en la anécdota. Pero después, Gómez, daba cuenta a esta sección del periplo de preguntas que había llevado a cabo a las distintas áreas del Ayuntamiento para ver cuál era el uso de coches oficiales y su coste, habida cuenta de que la primera tanda de preguntas que realizó no le satisfizo, como cuenta.

En una primera fase, obtuvo la respuesta de que en el Ayuntamiento de Málaga hay 225 coches de la flota pública, que tienen un gasto anual de mantenimiento de 220.000 euros. De estos, según las respuestas del área de Servicios Operativos, cinco están dedicados al servicio oficial: uno, al alcalde, Paco de la Torre, otro, a la portavocía del PP, Elisa Pérez de Siles; el tercero, a la portavocía del PSOE, Dani Pérez; el cuarto, a Con Málaga, Nico Sguiglia, y un quinto, al área de Protocolo.

Al PP, PSOE y Con Málaga, les parece bien el uso del coche oficial en el Ayuntamiento de Málaga, lo que no comparte Vox

En la segunda tanda de preguntas, Gómez se ha quedado asombrada con que el área de Innovación responda que tiene once coches a su disposición, aunque no dispongan de conductores, que la concejala Alicia Izquierdo indica que son utilizados por el personal adscrito al área, «pero no responde si ella también les da uso, respuestas como casi siempre ambiguas», indica la viceportavoz de Vox.

La concejala de Cultura, Mariana Pineda, afirma que cuentan con tres coches en el área, sin conductor, y de ellos, que uno lo utiliza puntualmente ella. El concejal de Deportes, Borja Vivas, contesta que su área no tiene ningún coche oficial, pero que él esporádicamente hace uso del vehículo del distrito 11 (Teatinos), del que es responsable. Cuatro coches hay en Comercio, pero Elisa Pérez de Siles, no los usa ya que tiene a disposición el de la portavocía del PP.

La respuesta del concejal de Economía, Carlos Conde, es cuanto menos curiosa. Para ser el edil de los números, indica que su área tiene «varios» vehículos y son «varios» los conductores, sin dar una cifra concreta, y afirma que si él los necesita los usa.

En el área de Participación declaran tres vehículos oficiales, ninguno adscrito a la concejala Mar Torres, pero no se puntualiza si la edil hace uso de ellos. El área de Seguridad declara no contar con vehículos, lo que es una novedad porque antiguamente sí tenía uno adscrito. El responsable de Seguridad, Avelino Barrionuevo afirma que cuando lo necesita hace uso de un vehículo de servicio.

El área de Educación, de María Paz Flores, la Gerencia de Urbanismo, de Carmen Casero, el área de Juventud, de Mercedes Martín, y Medio Ambiente, de Penélope Gómez, declaran no tener ningún coche oficial al igual que el área de Movilidad, de Trinidad Hernández.

«Si Vox gobierna nos vamos a cargar los coches oficiales del Ayuntamiento menos el del alcalde, es un gasto inncesario», indica Yolanda Gómez

Los dos únicos concejales que dicen abiertamente y sin rodeos que hacen uso habitualmente del coche oficial, aparte de los de las portavocías, por lo que al menos se agradece su honestidad, son el edil de Derechos Sociales, Paco Cantos, y el responsable del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Paco Pomares.

En resumen, hay 5 coches oficiales para Alcaldía, portavocías (PP, PSOE y Con Málaga) y el área de Protocolo; y 3 de Servicios Operativos, que gestiona Teresa Porras, que indica que son para uso de todas las áreas, más los dos de uso de Pomares y Cantos como puntualiza la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, a los que suma otros 4 vehículos en los que se suben esporádicamente concejales populares, que sumarían 14.

Como dice que no las ha obtenido del equipo de gobierno del PP, Gómez hace sus propias cuentas de tan sólo 7 vehículos en total: gastos de personal (400.000 euros, 57.000 euros cada conductor con productividad, horas extra y seguros sociales), mantenimiento (7.000), un renting del IMV (3.500 año mínimo) mas amortización de cada coche al año (90.000 euros, cada uno 12.800), lo que suma 425.000 euros anuales, que redondea con los usos esporádicos hasta los 500.000 euros. «El PP gasta medio millón de euros en el privilegio de los coches oficiales. Si Vox gobierna nos vamos a cargar todos los coches oficiales del Ayuntamiento, menos el del alcalde. Es un servicio innecesario y un privilegio político», culmina.