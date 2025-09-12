Vuelta al cole: el Ayuntamiento de Málaga se viste de largo mientras que la oposición calienta motores

La vuelta al cole en la Casona parece hacerse cuesta arriba para sus moradores. La celebración de la Victoria, el pasado día 8, se marca ... en el calendario muy a propósito porque supone la llamada a filas de los concejales para que vuelvan a sus menesteres. Resulta que en la Feria de Málaga, dicen, les toca trabajar, ya saben 'visitas diplomáticas' a las casetas para presentar sus respetos, de tal forma que los días de vacas, como dicen los adolescentes, son los que siguen a la gran fiesta de agosto. Trabajar donde los demás se divierten, hasta había un chiste muy famoso en los noventa que hacía alarde de este leitmotiv.

Pero la pregunta del millón es la siguiente: ¿Cómo han vuelto los concejales tras el, se supone, descanso? Empecemos por la Casona, que está patas arriba o mejor dicho que vive un zafarrancho de combate para ponerse de tiros largos con vista a la celebración este viernes de los Premios Ciudad de Málaga.

Los galardonados en la edición 2025 son el director del Hotel AC Málaga Palacio, Jorge González; Torsa Global; a título póstumo Luis Fernando Martínez, que fuera director de AT4 Wireless (que recogerá su viuda Teresa de Luque); el presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto; el artista Jorge Rando; las Hermanas de la Cruz; la UNED Málaga; y la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico de La Concepción.

Este jueves todo olía a premios. La llegada a los jardines Pedro Luis Alonso daba cuenta de que la vedada calle Roma esta vez estaba repleta de vida y no de coches (es un párking cerrado) y se veía el escenario mirando a los jardines de Puerta Oscura y la alfombra azul, que criticaban de soslayo los socialistas porque «la alfombra siempre ha sido roja, y sólo la ponen azul porque son los colores del PP», que decían entre bambalinas. Bueno, también es el color del nuevo escudo de la ciudad, pero es cierto que los socialistas votaron en contra del mismo.

Una mano de pintura

La subida por la rampa lateral de la Casona también estaba concurrida. Carlos Toscano, más conocido como 'El ratón', y Fernando Villodres están haciendo lo propio, que no es otra cosa que pintar la balaustrada de subida, que hacía una temporada ya que en vez de estar blanca estaba café con leche. Este viernes la han dejado bien 'encalada', como las casas de los pueblos en las ferias, pero el suelo ya no estaba en su mano, y sigue mostrando un aspecto grisáceo con manchas oscuras. El pavimento y su limpieza son mejorables, como tantas cosas en el viejo y noble edificio, que necesita algo más que una sesión de chapa y pintura.

Mientras tanto, la oposición calienta motores para entrar con fuerza en el curso político, que ya está en marcha y llevarse, a ser posible, el gato al agua este otoño.

Ampliar Los concejales socialistas, con su portavoz, Dani Pérez.

La Torre del Puerto. Dani Pérez exige la exposición pública del nuevo proyecto

El portavoz socialista, Dani Pérez, y el responsable de Urbanismo en el grupo municipal, Mariano Ruiz Araujo ha reclamado este jueves la convocatoria urgente de un consejo rector extraordinario de la Gerencia de Urbanismo para conocer el estado del nuevo proyecto del hotel rascacielos, de David Chipperfield, previsto en el dique de Levante, del que siguen radicalmente en contra y para el que piden que haya una exposición pública previa.

Ampliar Los concejales de Vox, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez.

Vox quiere que la feria del centro vuelva a ser lo que fue

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, reivindica que la feria del centro vuelva a ser lo que fue, criticando que los hosteleros advierten de caídas de facturación de hasta un 20% en las calles sin animación. Por eso, demanda ampliar el horario de la feria del centro hasta las 20:00 horas, «sin necesidad de modificar ninguna ordenanza, solo con voluntad política del PP en la junta de gobierno local».

Ampliar Los concejales de Con Málaga, Nico Sguiglia y Toni Morillas, en una imagen de archivo. P. R. Q.

Con Málaga. Sguiglia pedirá transparencia en la gestión de Limasam

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, aprovechará la comisión de Medio Ambiente del próximo lunes para exigir medidas que mejoren la comunicación y la transparencia en todo lo relacionado con la limpieza en Málaga ante «el malestar de la ciudadanía, que está en prensa a diario», tal y como reza en su moción. Por eso pide que la web de Limasam dé información puntual del trabajo y el número de operarios disponibles, de los baldeos realizados, el número de vehículos de recogida de basuras e inversiones realizadas, entre otros asuntos.