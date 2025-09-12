Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Toscano y Villodres pintan la rampa de subida del Ayuntamiento de Málaga. P. R. Q.
La Casona del Parque

Vuelta al cole: el Ayuntamiento de Málaga se viste de largo mientras que la oposición calienta motores

Una sesión de pintura y el montaje de los premios Ciudad de Málaga al lado de los jardines de Pedro Luis Alonso contrasta con las demandas por el hotel del Puerto, la feria del Centro y mayor transparencia en limpieza

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:19

La vuelta al cole en la Casona parece hacerse cuesta arriba para sus moradores. La celebración de la Victoria, el pasado día 8, se marca ... en el calendario muy a propósito porque supone la llamada a filas de los concejales para que vuelvan a sus menesteres. Resulta que en la Feria de Málaga, dicen, les toca trabajar, ya saben 'visitas diplomáticas' a las casetas para presentar sus respetos, de tal forma que los días de vacas, como dicen los adolescentes, son los que siguen a la gran fiesta de agosto. Trabajar donde los demás se divierten, hasta había un chiste muy famoso en los noventa que hacía alarde de este leitmotiv.

