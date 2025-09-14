Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Más de 162.400 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos vuelven a clase este lunes en Málaga

El 22 de septiembre se completará el regreso a las aulas con las enseñanzas de régimen especial

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:19

Llegó el turno de los mayores. Cinco días después de que volvieran a clase los alumnos de Infantil y Primaria, este lunes le toca a ... los de la ESO, Bachillerato, FP y Adultos. Según datos de la Junta de Andalucía, en Málaga regresarán este 15 de septiembre a las aulas un total de 162.443 estudiantes de Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza en 314 centros docentes en Málaga.

