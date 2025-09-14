Más de 162.400 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos vuelven a clase este lunes en Málaga

Llegó el turno de los mayores. Cinco días después de que volvieran a clase los alumnos de Infantil y Primaria, este lunes le toca a ... los de la ESO, Bachillerato, FP y Adultos. Según datos de la Junta de Andalucía, en Málaga regresarán este 15 de septiembre a las aulas un total de 162.443 estudiantes de Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza en 314 centros docentes en Málaga.

El siguiente lunes, 22 de septiembre, se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial, con 21.597 alumnos en 52 centros.

En su conjunto, la provincia de Málaga son 341.467 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 23.200 docentes en 1.235 centros los que comienzan este mes el curso 2025-26 en centros públicos, concertados y privados.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos malagueños registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la Comunidad, de tal forma que en el 25-26 hay un descenso de algo más de 700 alumnos en el inicio de las clases entre la Secundaria Obligatoria (más de 620) y el Bachillerato, aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

En cambio, las enseñanzas de Formación Profesional vuelven a registrar un incremento de estudiantes, en este caso de casi 100, hasta superar la cifra de 34.800 en el sistema, según recoge Europa Press.

Por primera vez se podrá estudiar en Málaga grados de comercio electrónico y de seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos

A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz volverá a apostar por el refuerzo de la plantilla docente con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos. Son 634 los refuerzos en la plantilla pública, de los que 323 corresponden a los institutos de Secundaria, FP y Bachillerato, cuyos centros cuentan con un total de 9.430 profesores. En concreto, son 40 los que se incorporan para reforzar la FP.

Más de 20.000 nuevas plazas en FP

El Gobierno andaluz ha ofertado en Málaga 20.660 plazas de nuevo ingreso en la Formación Profesional, lo que supone una creación de 4.733 nuevas plazas en siete años, es decir un incremento del 30%.

Para ello, la Consejería ha aprobado doce nuevas autorizaciones: dos de Grado Básico, una de Grado Medio, dos de Grado Superior y siete Cursos de Especialización.

Por primera vez se podrá estudiar en la provincia de Málaga el Curso de Especialización de Grado Superior de Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos en el IES La Rosaleda (Málaga) y en el IES Playamar (Torremolinos); el Curso de Especialización de Grado Superior de Aeronaves Pilotadas de Forma Remota- Drones en el IES Politécnico Jesús Marín (Málaga); y el Curso de Especialización de Grado Superior de Comercio Electrónico en IES Miguel Romero Esteo de Málaga.

También el Curso de Especialización de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje Python en el CPIFP Alan Turing de Málaga; el Curso de Especialización de Grado Superior de Robótica Colaborativa en el IES Politécnico Jesús Marín (Málaga) y el Curso de Especialización de Grado Superior de Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos en el IES Playamar (Torremolinos, Málaga), estos cuatro últimos nuevas titulaciones en Andalucía.

Otros grados autorizados

También se ha autorizado los Grados Básicos de Agro-jardinería y composiciones florales, en el IES El Almíjar (Cómpeta), e Informática de oficina en el IES Belén (Málaga); y los Grados Superiores de Comercio internacional en el IES Pedro Espinosa (Antequera) y de Sistemas Electrotécnicos y automatizados en el IES Antonio Gala (Alhaurín el Grande).

La Junta ha firmado para este curso más de 12.600 convenios con 5.600 empresas de toda la provincia, incluyendo grandes grupos y, de manera destacada, pequeñas y medianas empresas (PYMES) que constituyen la columna vertebral de la economía regional y representan más del 90% del tejido empresarial andaluz.