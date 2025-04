Vox exige que la Alcazaba, que recaudará 13 millones, sea gratis para todos los malagueños

Lunes Santo. La calle Alcazabilla y la subida a la Alcazaba parece una feria. La cola para entrar a la fortaleza es importante. Los nuevos ... precios aún no están activos, pero cuando pasen todo el proceso burocrático lo estarán.

Para refrescar la memoria, el pleno del pasado mes era el que aprobaba la derogación provisional de la Ordenanza número 36 reguladora del precio público por visitas a los monumentos Alcazaba y Castillo de Gibralfaro, que tendrá que pasar por un plazo de información pública y audiencia a los interesados durante treinta días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), así como la modificación del precio de la entrada ordinaria, que se doblará. De los 3,5 euros para entrar indistintamente a uno de los dos monumentos, a los siete euros que pasará a costar. En el caso de la entrada conjunta para entrar a los dos monumentos, Alcazaba y Gibralfaro, esta pasará a costar de los 5,5 euros actuales a los 10 euros, una medida que se aprobó con la mayoría absoluta del PP y los votos en contra de la oposición, PSOE, Vox y Con Málaga, en los dos casos.

Con este aumento, el Ayuntamiento de Málaga prevé recaudar, según los Presupuestos 2025, casi 13 millones de euros. Para llegar hasta esta cifra hay que tener en cuenta que en 2024 tuvo una cifra récord de visitas, 1,7 millones de personas. «Para el PP, la Alcazaba son las minas del rey Salomón, pero es lamentable que lo que recaudan no sirve para restaurar el monumento ni tampoco para facilitarle la entrada a los malagueños gratis, algo que se puede hacer, ya que lo mantienen con sus impuestos», subraya la viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, que en esta jornada se ha citado con el guía turístico de la empresa 'Paseando por Málaga' Miguel Ángel Pérez, que se ha vuelto un asiduo a los plenos de la ciudad criticando el mal estado en el que se encuentra el complejo Alcazaba-Gibralfaro.

Ampliar La cola de visitantes para entrar a la Alcazaba este Lunes Santo. P. R. Q.

Su indignación es tal que parece una metralleta explicando como hace un par de días tuvo que coger un ladrillo que se caía de uno de los paños de la fortaleza para que no le cayese encima a ningún visitante. Otra de las placas de la escalera se levanta con tanta facilidad, que es preocupante: «¿Lo ves? O se cae al suelo y hace daño a alguien, o la cogen y la tiran o alguien se la lleva. La Alcazaba es un monumento muy aparente pero está en un estado lamentable», explica Pérez, mientras cuenta que su mayor envidia está en Almería, donde la Junta ha invertido 4,4 millones en la restauración de la Alcazaba, «que no es ni mucho menos como la de Málaga, y para colmo la entrada es gratuita para todo el mundo». Las comparaciones son odiosas siempre, pero esta lo es mucho más.

Yolanda Gómez subraya que la gratuidad para los malagueños «no debería ser negociable» y que pese, a los pingües ingresos que obtendrá el monumento este año, llama la atención que en los presupuestos apenas se dediquen 540.000 euros más a seguridad (para pasar un guarda de seguridad a dos), mientras que en el mantenimiento sólo se invertirán, indica, 91.000 euros más (1,7 millones de euros son los gastos totales). «La Alcazaba y Gibralfaro forman el complejo monumental más importante de Andalucía en manos de un ayuntamiento, y su único objetivo en este caso parece ser hacer caja», subraya este guía turístico, quien subraya que el ascensor lleva sin funcionar desde el verano pasado.

Este es otro de los puntos que la viceportavoz de Vox llevará a la comisión de Economía de este mes. «No es de recibo que las personas mayores o impedidas no puedan visitar el monumento cuando se había dispuesto un ascensor precisamente para que esto fuese posible, y si este no funciona, pues que lo cambien por otro, que por ingresos de turistas no será», explicaba la edil, quien también demandará que la recaudación del monumento sea finalista, es decir «que estos fondos se destinen exclusivamente a su restauración».

El encuentro se produce cercano al mecenas de la Alcazaba, que no es otro que Juan Temboury, bueno a su busto, desde el que mira a todos los que se adentran en el recinto fortificado. Justo al lado, una fuente que se restauró, como explica Miguel Ángel Pérez, se puso en funcionamiento una temporada, y nunca más se supo. Ahora, lo único que hay en la fuente es agua estancada maloliente.

La fuente de la entrada, restaurada, pero sin funcionamiento y con el agua estancada. P. R. Q.

La Alcazaba empieza a construirse en el periodo de taifas (siglo XI), del que se conserva la triple arquería con alfiz, uno de los símbolos del palacio; pero se iría implementando en siglos posteriores, pasando por los almohades y los almorávides, y llegando al periodo nazarí hasta que los Reyes Católicos conquistaron la ciudad el 19 de agosto de 1487, izando la cruz y el pendón de Castilla en la Torre del Homenaje. Es curioso, y a la vez incomprensible, que más del 50% del recinto no es visitable, y buena parte de lo que se podría poner en valor sería el barrio de viviendas, «que es un lugar muy delicado, pero que restaurándolo se podría ver desde el lienzo de la muralla por fuera», como subraya el guía turístico.

«La Alcazaba necesita un plan director, desde el que se planifique una reforma integral por zonas, todo lo demás son parches», subraya Gómez. Mientras la cola de los turistas sigue creciendo.