La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?

Es el sino de los tiempos políticos: instituciones y partidos enzarzados en debates fangosos y poco productivos. La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ... este domingo a una promoción de viviendas en el sector de Universidad se ha convertido en motivo de reproches cruzados, centrados fundamentalmente en de quién es el mérito de la inversión. El asunto ya tomó inercia propia el sábado porque los populares malagueños habían acusado al Gobierno poner como excusa un pequeño acto en dichas obras para desembarcar en Málaga y justificar el uso de fondos públicos antes del mitin de Sánchez como secretario general del partido en el pabellón de la Universidad.

La realidad es que solo una parte se financia con fondos europeos canalizados tanto por la Junta como por el Gobierno, pero el grueso es un préstamo que ha obtenido la promotora vía ICO. Y el dinero europeo lo reserva el Gobierno y lo distribuye la Junta.

La polémica se centra en unas viviendas promovidas por Lagoom Living Sánchez Blanca S.L. La construcción corre a cargo de Sacyr. Cabe recordar que la empresa resultó adjudicataria del concurso público impulsado por el Ayuntamiento de Málaga para la licitación del derecho de superficie de 4 parcelas del sector Universidad por un periodo de 75 años a canon cero.

Convenio

El pliego de esta licitación se basó en el convenio suscrito en noviembre de 2022 por parte del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y por el que se otorgó al Ayuntamiento de Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L, una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso. Esta subvención supone 25,6 millones euros proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation (y he aquí el 'quid' de la cuestión de la polémica). Por su parte, el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros y Lagoom Living, a través del crédito concedido por el ICO, 59,3 millones de euros.

Críticas de María Jesús Montero a la Junta

La polémica aceleró cuando María Jesús Montero, la candidata a la Junta de Andalucía y ministra de Hacienda, afeó al Gobierno andaluz su poca aportación al proyecto. «Venimos de visitar 530 viviendas en Málaga. De esos 180 millones que aporta el Gobierno y fondos europeos, la Junta sólo aporta 1 millón», manifestó.

La convocatoria de la polémica

El contenido oficial de la convocatoria enviada a medios por el Gobierno era textualmente el siguiente: «El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo en Málaga, a las 10:45 horas, una promoción de 530 viviendas de alquiler asequible, que se están construyendo en el sector Universidad en el distrito de Campanillas, cofinanciadas por el Gobierno de España, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)».

En la nota de la tarde el titular giraba en torno a la apuesta de Sánchez por la vivienda: «Pedro Sánchez reafirma el compromiso prioritario del Gobierno para fortalecer el derecho a la vivienda asequible».

Respuesta de la consejera de Fomento

A partir de ahí, notas oficiales y los móviles ardiendo. Desde la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta precisaban que el Gobierno no ha aportado un solo euro. Añadían que la Junta de Andalucía gestiona las subvenciones de las 4 promociones por 25,6 millones (35% del coste total). «No hay aportación estatal. Sólo fondos europeos Next Generación EU del Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía», precisaban.

«La visita de Pedro Sánchez a Málaga sólo ha servido para avalar nuevamente las políticas de vivienda de Andalucía. Ha acudido a una de las 150 promociones que está impulsando el Gobierno de Juanma Moreno. Viene sin que el Gobierno de España haya aportado ni un sólo euro. Todo el dinero de estas cuatro promociones viene de Europa. Pedro Sánchez ha vuelto a Andalucía a hacerse una foto a costa de los fondos europeos», ha señalado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, presente también en la polémica visita.

Nota del Ayuntamiento

En el acto, al que sólo se ha permitido y parcialmente el acceso a reporteros gráficos, han estado presentes también el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el presidente de Lagoom Living, Filip Gil. Han visitado las obras de las 530 nuevas viviendas protegidas que dicha promotora está construyendo en el ámbito de Universidad y que conforman la segunda fase de actuación en este sector de la ciudad de Málaga.

Así, a través de la fórmula de colaboración público-privada se está llevando a cabo dicha segunda fase de desarrollo de este ámbito en el que se prevé un total de 1.006 viviendas protegidas en alquiler y en el que el Consistorio malagueño ya promueve en la primera fase otras 476 VPO en 5 promociones, 4 de ellas en construcción y una ya finalizada.

En detalle, las obras de las 1.006 viviendas protegidas del sector Universidad (distrito de Campanillas) avanzan a buen ritmo y alcanzan un grado de ejecución medio del 64%. La primera fase de actuación municipal, que contempla las 476 vpo, registra un 73% de media de ejecución, mientras que la segunda, de colaboración-público privada, que comprende las 530 VPO, está al 55%

Esta segunda fase de desarrollo de este sector consta de 4 edificios plurifamiliares en las parcelas R3, R11, R12 y R15.

La R11 contará con 175 viviendas en alquiler de régimen general, el mismo número de trasteros, 264 plazas de aparcamiento, zonas comunes, piscina y aseos. En la R12 se construirán 202 viviendas en alquiler, también en régimen general, 202 trasteros, 311 plazas de aparcamientos, 3 locales, zonas comunes, piscina y aseos. En la R15 habrá 91 viviendas en alquiler en régimen general, 91 trasteros, 136 plazas de aparcamiento, zonas comunes, piscina y aseos. Por último, en la R3 habrá 62 viviendas en alquiler con precio limitado, mismo número de trasteros, 95 aparcamientos, zonas comunes, piscina y aseos.

Según estima la promotora las viviendas se entregarán en el primer semestre del año que viene.