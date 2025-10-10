Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una trampa usada para capturar mosquitos transmisores.

Málaga

Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal

La decisión de la Junta significa que la enfermedad circula en mosquitos Culex procedentes de una trampa situada cerca del núcleo poblacional, por lo que se intensifica la vigilancia sobre los insectos, los animales y las personas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:53

Comenta

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha declarado « ... área en alerta» el barrio malagueño del Tarajal tras confirmarse la circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) en mosquitos Cules procedentes de una trampa situada en las proximidades del núcleo de población. En esta situación se encuentran también desde este viernes el municipio sevillana de La Luisiana y la pedanía Tahivilla de Tarifa, en Cádiz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  3. 3 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  8. 8 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  9. 9 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  10. 10 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal

Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal