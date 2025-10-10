Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha declarado « ... área en alerta» el barrio malagueño del Tarajal tras confirmarse la circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) en mosquitos Cules procedentes de una trampa situada en las proximidades del núcleo de población. En esta situación se encuentran también desde este viernes el municipio sevillana de La Luisiana y la pedanía Tahivilla de Tarifa, en Cádiz.

El presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), el doctor Francisco Javier Membrillo, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Gómez Ulla de Madrid, explicó a este periódico el pasado 23 de mayo, que hay más casos cada año de este virus tropical en Andalucía. «Hay que tener en cuenta que sólo vemos la punta del iceberg, que la mayor parte de los casos son asintomáticos o con cuadros leves, con lo cual probablemente solo están llegando a los hospitales los casos graves, sobre todo de Andalucía occidental, aunque cada vez más al norte. El cambio climático, el incremento de las temperaturas en los últimos años, que es evidente, y las lluvias de primavera este año hace que se den todas las condiciones para que sea un verano de mucho mosquito. Y eso es lo que va a favorecer la transmisión del virus», reseñó. También fue preguntado por si Málaga era un lugar ideal para la transmisión del virus: «Sí», contestó contundente.

Málaga se considera un lugar ideal para la propagación del virus tropical según experto de enfermedades infecciosas

De cualquier forma, esta medida es decretada tras recibir por parte del laboratorio que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del virus del Nilo occidental los resultados de los análisis a un lote de mosquitos capturados en las trampas de los municipios afectados. «Una vez realizada la evaluación epidemiológica de este hecho, teniendo en cuenta la distancia a núcleos de población y las condiciones ambientales, y de acuerdo con lo establecido en el vigente Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía, se decreta el área en alerta en estos municipios durante cuatro semanas consecutivas, sin que se evidencie nueva circulación» del virus, esto es hasta el 5 de noviembre.

¿Qué supone esta declaración de área en alerta?

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Málaga ha informado de esta situación al Ayuntamiento y a la Diputación Provincial. Estará en vigor durante cuatro semanas o hasta que, durante un periodo equivalente, no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio.

Sanidad intensifica la comunicación ciudadana y la prevención en colegios y residencias frente a enfermedades vectoriales

Asimismo, esta declaración supone una intensificación de las tres vigilancias, entomológica, animal y humana en la zona, activar acciones de promoción en centros educativos y residencias y reforzar acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección.

Por su parte, el Consistorio ha de intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores durante el periodo en el que el área esté en alerta. Se intensifican las medidas del Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, no sólo en este barrio, sino también en lugares situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Estos tres núcleos se suman en esta situación a Pulpí (Almería), Chiclana de la Frontera, Baeza, La Carolina, Guillena y Gerena.

El virus circula en Antequera

Asimismo, la Consejería de Salud ha confirmado circulación del virus en Antequera tras la detección de un caballo con la fiebre del Nilo, aunque se encontraba en una cuadra ubicada a 1,5 kilómetros del núcleo de población, por lo que se mantiene el nivel en riesgo alto.

Elevada circulación

Además, se ha observado un nivel elevado de densidad de mosquitos en las trampas situadas en Estepona, Mijas y en la capital.

Evitar generar zonas de agua estancada, ropa clara y repelentes

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…) porque atraen a los mosquitos y procurar no salir al amanecer y al atardecer, que son los momentos de máxima actividad de mosquitos.

Asimismo, Salud anima a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

Especialmente en esta época, en la que ya no se utilizan las piscinas y albercas, propone dejarlas preparadas para la invernada, de modo que se evite convertirlas en focos de cría de mosquitos. Para esto es necesario bien taparlas, bien mantenerlas con niveles de cloro adecuados y alguna recirculación de agua, o, en su caso, vaciarlas.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.