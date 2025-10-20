Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MIguel Díaz, en la planta noble de la Casona. P. R. Q.
La Casona del Parque

Hay vida más allá de la política: el ejemplo del exjefe de prensa de IU, Miguel Díaz

El que fuera concejal de Marbella, diputado provincial de IU y más tarde responsable de prensa de este partido en el Ayuntamiento de Málaga 'se ha cortado la coleta' y ahora es profesor de bachillerato

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:12

Comenta

Llegó de forma silenciosa, discreta. Nunca se hizo notar pese a tener las ideas claras y un fondo ideológico. Se limitaba, de cara a la ... galería, a hacer su trabajo de jefe de prensa del partido Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga. Que sí, que es el grupo municipal Con Málaga, formado por Podemos e IU, pero ni para la prensa se ponen de acuerdo, y cada partido tiene su profesional encargado de los medios de comunicación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  4. 4

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  5. 5 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  6. 6

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.000 habitantes
  7. 7

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  8. 8 Aíslan a un preso por tocarse los genitales delante de la doctora de la cárcel
  9. 9 Estas son las clasificaciones de la 45° Carrera Urbana Ciudad de Málaga
  10. 10

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hay vida más allá de la política: el ejemplo del exjefe de prensa de IU, Miguel Díaz

Hay vida más allá de la política: el ejemplo del exjefe de prensa de IU, Miguel Díaz