Hay vida más allá de la política: el ejemplo del exjefe de prensa de IU, Miguel Díaz

Llegó de forma silenciosa, discreta. Nunca se hizo notar pese a tener las ideas claras y un fondo ideológico. Se limitaba, de cara a la ... galería, a hacer su trabajo de jefe de prensa del partido Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga. Que sí, que es el grupo municipal Con Málaga, formado por Podemos e IU, pero ni para la prensa se ponen de acuerdo, y cada partido tiene su profesional encargado de los medios de comunicación.

Pero volviendo a lo que nos trae, el sosegado Miguel Díaz, tal y como llegó, se fue a finales del verano. Sin hacer ruido, sin despedidas grandilocuentes, sin aspavientos. Hay casos de políticos relativamente cercanos (de los que damos fe), que han celebrado hasta dos y tres veces que se iban, con ruedas de prensa, despedidas en comisiones y plenos y comidas varias, y cuando se echa la vista atrás, lo cierto es que su trabajo fue tan poco reseñable que pocos acertarían a decir lo que dejó en la ciudad. No es el caso de un jefe de prensa, obviamente, pero también podría haber puesto el típico mensaje en el WhatsApp del partido a los periodistas diciéndole que se iba, sabiendo de antemano que todos le despedirían con loas. Ni siquiera eso.

Y el hecho es que estos días todavía algunos periodistas de distintos medios preguntaban por él en los pasillos de la Casona y vía mensajería rápida como si no se hubiese ido. Y era de justicia, por todos los servicios prestados a los plumillas y por el trabajo que le hemos dado trabajo a lo largo y ancho del Ayuntamiento, que se contara a dónde había ido este buen profesional. No se asusten, no ha pasado a mejor vida; aquí, en este mundo todavía puede haber una buena vida a la que ir más allá de la política. Afortunadamente. Y cada vez son más los que la exploran.

Venía a la memoria esa frase del alcalde de Málaga, Paco de la Torre, en la que decía: «Hay vida más allá de la política». La expresaba precisamente él que siempre había vuelto al redil político, en la última ocasión para ser el segundo de Celia Villalobos cuando aún era jefe de servicio de la Delegación de Agricultura y Pesca, y que lleva más de 25 años como alcalde. «Esto engancha», que afirmaba la exedil de IU, Remedios Ramos.

De la Torre decía la frase de marras, la de hay vida más allá de la política, cuando entraba el exconcejal de Ciudadanos Juan Cassá, que todavía sigue dando vueltas por la Diputación contratado por el equipo de gobierno del PP, y se disponía a eliminar a todos los directores del distrito, precisamente del PP, ya que el grupo naranja afirmaba que ahí estaba el poder político en la ciudad. Ahora son funcionarios, pero también hay asesores del equipo de gobierno dedicados a los distritos.

Esta frase sentó fatal a los once populares que se quedaron sin trabajo, pero lo cierto es que De la Torre tenía razón: hay vida más allá de la política. Si no que se lo digan a Miguel Díaz, que tenía una dilatada trayectoria en Izquierda Unida, primero como concejal de IU en Marbella (2011-2019), diputado en la Diputación Provincial de Málaga (2011-2015), y que ya antes, cuando se creó la gestora de Marbella, ejerció como vocal de de IU (2006-2007).

Por último, en 2019 entró como jefe de prensa de IU y técnico del grupo municipal, y al final del verano se despedía con un adiós silencioso. Ahora, cuenta, es un feliz profesor de bachillerato en un colegio en el que imparte asignaturas como Historia de España, Historia del Mundo Contemporáneo, Historia del Arte e Historia del Mundo Audiovisual.

Eduardo Zorrilla también dejó la política y ahora es funcionario en el Ayuntamiento de Málaga

El caso es que Miguel Díaz es un ejemplo de que la política no tiene por qué ser para siempre, aunque muchos de los que se dedican a la política quieran estar en ella toda la vida. Hay otros ejemplos, el más cercano el del exportavoz de IU, Eduardo Zorrilla, que ahora es funcionario en el área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, tras haber aprobado las oposiciones de Técnico de la Administración del Estado (TAG) y haber obtenido la plaza en esta área.

Es más, la concejala del ramo, Trinidad Hernández, confía tanto en él, por su background de abogado además, que lo ha colocado como secretario del Consejo Sectorial de Movilidad. Hay otros muy buenos ejemplos en otros partidos, pero en esta jornada tocaba Izquierda Unida.

Díaz reconoce que el trabajo en la política es «muy exigente, que hay muchos sobresaltos, fines de semana en movilizaciones y asuntos del partido, y otras muchas cuestiones, que provocan que haya un momento en el que se necesite un cambio a nivel personal», como explicaba. «Principalmente, me gusta el contacto con los adolescentes, y mis motivaciones son las mismas que en política, un compromiso social. Creo que ese compromiso social existe en la política, en el periodismo y en la docencia. Son momentos vitales diferentes; ahora necesitaba un cambio de rumbo, y lo cierto es que estoy encantado porque enseñar a chavales jóvenes te aporta mucha energía».