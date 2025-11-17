La Victoria, de norte a sur necesita acciones urgentes

En los últimos días, la situación del entorno urbano en el barrio de La Victoria y El Ejido ha sido objeto de preocupación entre los ... vecinos. La calle Julio Mathias, una de las arterias principales de la zona, ha sido objeto de críticas debido a su creciente deterioro.

La pasada semana, SUR reportó sobre el lamentable estado de esta vía, que presenta un notable desgaste en el pavimento, así como una falta de mantenimiento que ha generado molestias tanto a los peatones como a los conductores.

Esta situación no es un caso aislado. Actualmente, la calle Mitjana, en los aledaños de la anterior, enfrenta un problema aún más visible: la acumulación de basura cerca de los contenedores. El origen de esta situación parece estar relacionado con las obras de renovación que se están llevando a cabo en la zona. Los residentes y transeúntes han señalado que las tareas han sido acompañadas de una evidente falta de limpieza en las aceras, lo que contribuye a un ambiente poco saludable y poco estético.

Por otro lado, al otro lado del barrio, la zona de Pinosol presenta una constante acumulación de desperdicios en las aceras y terrenos colindantes. A pesar de que este fenómeno no es nuevo, la falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades municipales sigue siendo un tema recurrente. Los vecinos de esta área han expresado su frustración, señalando que las tareas de limpieza son esporádicas y no resuelven el problema de fondo: la gestión inadecuada de los residuos. La Victoria necesita recobrar prestancia.