Valle Inclán: desperdicios y grietas desde hace meses

La Avenida Valle Inclán, que conecta la zona de Carlos Haya con La Rosaleda, se enfrenta a un problema creciente de acumulación de basura y ... peligros que afectan a quienes transitan por ella a diario. El deterioro de este importante acceso ha generado preocupación tanto entre los vecinos como entre los conductores y motociclistas.

Uno de los puntos más críticos, además de los quitamiedos, es el aparcamiento situado en las inmediaciones de la carretera, donde se han acumulado numerosas bolsas de basura y desperdicios. Esta acumulación no solo da un aspecto descuidado y sucio a la zona, sino que también plantea riesgos para la salud y el bienestar de quienes transitan por la carretera. La falta de una limpieza constante y de medidas efectivas para gestionar los residuos está empeorando la situación, creando un entorno insalubre.

Por otro lado, las grietas y baches en el pavimento son otro de los problemas graves. Las fisuras en la carretera, algunas de considerable tamaño, representan un peligro real para los motociclistas y ciclistas, que corren el riesgo de caídas y accidentes. De hecho, ya se han registrado varias caídas de motos debido a estas grietas, lo que pone en evidencia la necesidad de reparaciones en la infraestructura vial.

Los conductores que frecuentan esta carretera piden a las autoridades locales que tomen medidas . Es fundamental que se lleve a cabo una limpieza exhaustiva de la zona y se reparen las grietas y baches para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Oropesa vuelve a llenarse de basura dos días después

La calle Oropesa, en San José, una de nuestras más señaladas en los últimos meses, después de un esfuerzo por retirar la acumulación de basura, ha vuelto a convertirse en un punto negro de incivismo. En tan solo unas semanas, las esquinas de esta zona se han llenado nuevamente de residuos, especialmente en los alrededores con muebles y otros desperdicios Vecinos y comerciantes lamentan la falta de conciencia ciudadana y la escasa intervención de las autoridades para evitar este comportamiento. Se piden sanciones ejemplares.