De la Torre ve despejado el camino para pactar con Ciudadanos y pide no apurar los plazos

ANTONIO M. ROMERO Málaga Miércoles, 29 mayo 2019, 13:25

Francisco de la Torre ve más cerca su reelección como alcalde de Málaga para los próximos cuatro años. Después de que la dirección provincial de Ciudadanos diese ayer por extinguido el acuerdo de 2015 al que apelaba el portavoz naranja, Juan Cassá, para no llegar a acuerdos mientras estuviera en la lista del PP el concejal electo Francisco Pomares -investigado por el caso 'Villas del Arenal'-, el regidor en funciones y candidato del PP ha afirmado esta mañana que ve despejado el camino para pactar con los liberales, cuyos dos ediles le darían la mayoría absoluta para ser elegido en el pleno de constitución de la corporación del próximo 15 de junio, y ha pedido que no se apuren los plazos.

Antes de clausurar en el Teatro Cervantes el Festival de Teatro Escolar, De la Torre ha calificado de «positivo» que el portavoz provincial de Ciudadanos, Carlos Hernández White, haya ratificado que el acuerdo base a aplicar en las negociaciones en materia de regeneración democrática sea el que PP y Ciudadanos firmaron a nivel regional para la Junta de Andalucía y en el que ambas formaciones se comprometen a «la separación inmediata de los cargos públicos en todas las administraciones andaluzas, tanto autonómicas como locales que hayan sido o sean imputados formalmente por corrupción». En este punto, el regidor siempre ha defendido que la imputación formal se produce cuando se abre juicio oral.

Con esta declaración de la dirección provincial de Ciudadanos, que supone una desautorización para Juan Cassá, Francisco de la Torre ha considerado que «se despeja el camino perfectamente» para poder llegar a un acuerdo y ha explicado que está a la espera de reunirse a la mayor brevedad posible con Cassá para iniciar unas negociaciones que, a su juicio, no deben durar mucho tiempo y no se deben apurar los tiempos como ocurrió en las de 2015, donde hasta el día antes de la constitución de la corporación provincial no se firmó el pacto de investidura.

«Por mí no hay ningún interés en apurar los plazos. Es bueno despejar el camino y ponerse a hablar y cerrar el acuerdo en un tiempo razonablemente corto. Esto no necesita muchos días, entiendo yo si ponemos el interés de Málaga por encima de cualquier estrategia personal o de partido», ha sostenido en declaraciones a los periodistas.

Para sentarse a hablar en una mesa de manera bilateral, De la Torre tendrá que esperar a que Juan Cassá reciba las directrices de la dirección nacional de Ciudadanos, que ha creado una mesa de negociaciones a nivel estatal que tutelará los acuerdos en cada territorio. Por el momento y después de la conversación telefónica mantenida el pasado lunes, este martes el alcalde y Cassá cruzaron unos mensajes de texto emplazándose a abrir las negociaciones cuando el político naranja reciba las indicaciones desde su cúpula estatal.

En 2015, el acuerdo entre PP y Ciudadanos fue sólo de investidura, en esta ocasión la intención de Francisco de la Torre es que sea un pacto de gobierno por el que los ediles naranjas se incorporen al gobierno municipal. En este punto, en su último congreso nacional, la formación liberal ya modificó sus planteamientos para entrar en gobiernos aunque no sean ellos quienes lo presidan.