Toni Morillas llevará este mes al pleno de Málaga la polémica del cribado de cáncer de mama

En mitad de la crisis de los fallos de las pulseras antimaltrato, un asunto que ya se ha tratado en el pleno de Málaga y ... por el que se ha exigido al Gobierno saber el número de malagueñas afectadas por los errores en la geolocalización, ha saltado otra polémica en la que también las perjudicadas son mujeres, el cribado de cáncer de mama en Andalucía. La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, demandará, en esta ocasión, saber el número de malagueñas que han sufrido retrasos en ser informadas de que necesitaban una segunda prueba o que ni siquiera han sido informadas, como ha explicado esta mañana delante de las puertas del Ayuntamiento de Málaga.

Morillas exigirá en la sesión plenaria de este mes de octubre, que se celebrará, si no hay cambios, el jueves 30, que se depuren responsabilidades técnicas y políticas, de lo que ha definido como «una negligencia porque no sólo se ha puesto en riesgo la vida de las mujeres sino que además se les imprime un fuerte sentimiento de inseguridad en el caso de haber ido a las pruebas y no haber recibido ninguna información de las mismas». En esta línea, ha criticado directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que ha tildado de «paternalista e irresponsable» cuando dijo que si había algún indicio de futuro no informaban al paciente para no generarles ansiedad. «Es profundamente machista», puntualizó. En lo referente a la demanda de que se asuman responsabilidades políticas, uno de los acuerdos de la iniciativa será exigir la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

De la denuncia interpuesta por IU a la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este periódico, Morillas explicaba que en el escrito se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal los posibles delitos de homicidio imprudente en comisión por omisión, lesiones imprudentes en comisión por omisión y la omisión del deber de prestar servicios sanitarios.

Morillas exigió la máxima transparencia con un asunto en el que primero sólo estaban afectadas tres o cuatro mujeres, según la consejera, y que luego se dijo que eran 2.000, y del que todavía no se han dado datos certeros y que lo poco que se sabe es por la denuncia de las asociaciones de mujeres afectadas. «Tres consejeros, desde 2023, según denuncias las mujeres, han tenido constancia de que han sabido que se producían estos retrasos en informar de las pruebas». Morillas explicaba que ante esta situación hace falta preguntarse cuántos cribados más pueden estar afectados, y ha explicado que se debería tener información de los de cáncer de útero y colón. «Esta es la mejor manera de derivar pacientes a la sanidad pública, porque si una mujer que se ha hecho el cribado tiene dudas, ¿a dónde va a ir?», indicaba.