Toni Morillas, durante la rueda de prensa esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Málaga. P. R. Q.

Toni Morillas llevará este mes al pleno de Málaga la polémica del cribado de cáncer de mama

Demanda saber cuántas mujeres malagueñas se han visto afectadas y pide responsabilidades técnicas y políticas, entre ellas la dimisión de la consejera de Salud

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:52

En mitad de la crisis de los fallos de las pulseras antimaltrato, un asunto que ya se ha tratado en el pleno de Málaga y ... por el que se ha exigido al Gobierno saber el número de malagueñas afectadas por los errores en la geolocalización, ha saltado otra polémica en la que también las perjudicadas son mujeres, el cribado de cáncer de mama en Andalucía. La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, demandará, en esta ocasión, saber el número de malagueñas que han sufrido retrasos en ser informadas de que necesitaban una segunda prueba o que ni siquiera han sido informadas, como ha explicado esta mañana delante de las puertas del Ayuntamiento de Málaga.

