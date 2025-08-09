Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes

Los malagueños no pagaremos la anunciada tasa de basura hasta el año que viene, en contra de las previsiones iniciales que apuntaban a su entrada ... en vigor este ejercicio de manera parcial. Así lo han adelantado a SUR fuentes municipales, que aseguran tajantes que la cuantía del recibo no estará ligada parcialmente al agua, como se había valorado, anunciado e, incluso, empezado a tramitar. Hablamos, en todo momento, de la basura doméstica.

Cabe recordar que este nuevo impuesto es una imposición normativa superior: los consistorios no tienen más remedio que aplicarlo. Exige, además, de un complejo encaje jurídico y de un cálculo preciso e íntegro de los costes de prestación de los servicios de limpieza, recogida y tratamiento de residuos. La filosofía que subyace en este nuevo marco legal viene a cambiar el hecho de que los municipios no cubren con sus ingresos estas políticas. En el caso de Málaga, el presupuesto anual de Limasam para este año son 151 millones de euros.

Cálculo contrarreloj

Los técnicos y juristas municipales están trabajando contrarreloj para rearmar toda la tramitación necesaria y advierten de que el encaje legal de la tasa está generando muchas dudas y dolores de cabeza a los ayuntamientos, algo que se está reflejando en el marco de las federaciones de municipios (FEMP y FAMP).

La gran incógnita, por el momento, es saber el importe medio del recibo, cuestión que está en fase de recálculo por parte del Organismo de Gestión Tributaria (Gestrisam). La opción que cobra más fuerza ahora es la de referenciar la tasa al valor catastral de la vivienda y al número de habitantes censados en la misma (algo que sí rige actualmente en los recibos, por ejemplo, de Emasa).

255 euros por habitante y año cuesta el servicio de Liamasam. No significa que éste sea el recibo medio de la basura.

«Hemos pospuesto a 2026 las prestaciones patrimoniales que regularán los servicios públicos de la sociedad municipal Limasam en aplicación de la legislación nacional adaptada a la directiva europea. Aunque en agosto del año pasado se anunció que una parte dela tarifa doméstica iría ligada al consumo de agua, en el avance de los trámites se ha visto que el objeto social de Emasa no es compatible con la recaudación y la coordinación en la gestión de los cobros, que sí quedan totalmente garantizadas a través de Gestrisam. Por eso está estudiándose referenciarlo al valor catastral y el número de habitantes si éstos cumplen los criterios de seguridad jurídica y encajan con las recomendaciones del Ministerio de Hacienda y la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento», aseguran las citadas fuentes.

¿Cuánto se pagará a partir del año que viene con este nuevo tributo? El coste por malagueño y al año de los servicios prestados por Limasam es de 255 euros, según publicaba este diario esta misma semana. No significa que sea el coste anual medio del futuro recibo, pero sí puede dar algunas pistas, como también puede ofrecerlas la reciente aprobación de la tasa en Sevilla. Allí, las cuotas, cada dos meses, oscilan entre los 28 y los 42 euros según el distrito de que se trate, tal y como ha adelantado ABC. Los Remedios será el distrito más caro y el Este-Alcosa, el más barato.

224 euros por vivienda y año era el máximo previsto en el primer proyecto de ordenanza de basura, que ahora hay que recalcular y modificar. El mínimo, por contra, la parte fija, era de 93 euros.

En Málaga, el primer cálculo anunciado, que ahora hay que variar, alcanzaba los 224 euros por hogar y año. Justo en el verano pasado, el Consistorio anunciaba el desarrollo de tasa, ligada , como se ha dicho, parcialmente al agua. Según lo recogido, estaban obligadas al pago aquellas casas que se encuentrasen a menos de 500 de un contenedor de la empresa municipal Limasam.

La empresa de aguas Emasa tenía un papel clave en el cálculo y cobro de la tarifa, que estaba compuesta de dos cuotas. Una era fija, por la disponibilidad del servicio, y tenía un coste de 0,256 euros por vivienda y día, lo que hacía un total de 93,44 euros al año, más IVA. La parte variable, por su parte, se iba a medir de dos formas. Para las viviendas que dispongan de contador de agua individual, se aplicaría un cobro de 0,385 euros más IVA por metro cúbico de consumo de agua. Y para las que no dispongan de contador individual, se cobraría 0,094 euros más IVA por día, lo que sumaba 34,31 euros más IVA al año.

42 euros por vivienda cada 2 meses es el máximo que pagarán en Sevilla, donde se acaban de aprobar esta nueva tasa, impuesta a los municipios.

Había previstas, en todo caso, reducciones. Además, las viviendas turísticas no eran consideradas como actividad económica y pagarían como un hogar normal.

Málaga ya tuvo tasa de basuras

Málaga cobró una tasa específica por basuras hasta el año 2000, cuando el Ayuntamiento optó por suprimirla y compensar la pérdida de esos ingresos (en torno a 1.500 millones de las antiguas pesetas) con una notable subida del Impuesto de Bienes Inmuebles, que llegó a alcanzar el 20%. De ahí que hasta ahora se haya entendido que los ciudadanos contribuyen a sufragar el servicio de basuras dentro del IBI.

Otra cuestión a la que habrá que estar atento en las nuevas ordenanzas fiscales, que suelen presentarse en otoño, es a la relativa a la evolución del IBI para 2026, dado que necesariamente debe variar al no integrar ya la basura en el recibo.