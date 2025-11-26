Superhéroes animan a donar sangre en el Museo Aeronáutico de Málaga

Una representación de superhéroes de Marvel y DC animarán este sábado a donar sangre en Málaga. Será en el Museo Aeronáutico, que acoge una nueva ... campaña de donación de 10 a 14 horas. Además, recogerán juguetes nuevos y material escolar que se repartirán entre los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

Además, aquellos que se animen a donar sangre recibirán un obsequio diseñado por el Aeromuso para la ocasión. Como en anteriores ocasiones, habrá una jornada de puertas abiertas para visitar tres de los aviones que forman parte de la colección historica del recinto aeronáutico. Durante la mañana podrán visitar el interior acompañado de los voluntarios de la asociación, así como podrán entrar a la cabina del avión y sentirse como un autentico aviador tocando los mandos de los aviones entre los que se encuentra un fantástico Dc3/C47 Dakota fabricado en agosto de 1945, modelo de avión que revolucionó el transporte de pasajeros en los años 30 y 40 del siglo XX.

El Centro de Transfusión de Málaga recuerda que cada día se necesitan unas 250 donaciones para cubrir las intervenciones médicas que se realizan en los hospitales de la provincia, por lo que hace un llamamiento a la solidaridad en estas fechas para participar en iniciativas como la de este sábado. El Museo Aeronáutico de Málaga, con entrada y aparcamiento gratuitos, se sitúa en la Plaza Pierre Georges Latécoere, junto al edificio de Aviación General.