Calle Vendeja es una de las más afectadas por el tráfico. SUR
Cosas de la ciudad

El Soho, una trampa para los que quieran llegar puntuales

Trinidad Grund o Calle Vendeja son las que más tráfico aglutinan, con retenciones de hasta 40 minutos

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:03

Lo que debería ser un breve trayecto de apenas 200 metros se ha convertido en una pesadilla diaria para cientos de conductores que atraviesan el ... Soho cada mañana. Las calles Trinidad Grund y Vendeja, principales accesos desde la zona portuaria hacia calle Córdoba, registran atascos que superan los 40 minutos en hora punta, generando frustración y haciendo casi imposible llegar puntual a cualquier cita en el centro.

