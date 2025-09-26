El Soho, una trampa para los que quieran llegar puntuales

Lo que debería ser un breve trayecto de apenas 200 metros se ha convertido en una pesadilla diaria para cientos de conductores que atraviesan el ... Soho cada mañana. Las calles Trinidad Grund y Vendeja, principales accesos desde la zona portuaria hacia calle Córdoba, registran atascos que superan los 40 minutos en hora punta, generando frustración y haciendo casi imposible llegar puntual a cualquier cita en el centro.

Esta situación se ve agravada por el constante colapso de Alameda Colón, una de las arterias clave de la ciudad, que se encuentra igualmente saturada debido al volumen de tráfico, la carga y descarga de mercancías, y los semáforos mal sincronizados.

Los vecinos y trabajadores del entorno denuncian que la situación se repite cada mañana entre las 8.00 y las 15.00 horas horas, sin que se observen medidas claras por parte del Ayuntamiento para aliviar la congestión. «Es desesperante. Sales con margen, pero acabas perdiendo casi una hora atrapado en el coche para recorrer lo que podrías hacer andando en cinco minutos», comenta C. P, un residente de la zona.

Una zona a evitar si se quiere llegar a tiempo. Con estas condiciones, la recomendación generalizada entre conductores habituales es evitar la zona del Soho a primera hora, especialmente si se tiene un horario fijo o reuniones importantes. Alternativas como rodear por el Paseo de los Curas o utilizar transporte público aún presentan mejores tiempos, aunque tampoco se libran de algún atasco.