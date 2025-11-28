Retrasos en pruebas para pacientes oncológicos y neurológicos del Regional por falta de personal

El sindicato CSIF ha denunciado un retraso en la realización de pruebas en la Unidad de Medicina Nuclear del Hospital Regional por falta de personal: ... se trata de pruebas de gammacámara y PET (Tomografía por Emisión de Positrones). La segunda de estas pruebas se usa para estudiar si un tumor es maligno o benigno o ver si hay metástasis, así como si el tratamiento funciona, pero también es utilizado para diagnosticar alzhéimer y otras demencias, localizar focos epilépticos, valorar tumores cerebrales o evaluar diversas cardiopatías. En cuanto a las pruebas de gammacámara (ósea o cerebral), se usan para determinar metástasis óseas, detectar fracturas no localizadas antes, estudiar problemas de prótesis articulares y estudiar sospechas de demencia, de epilepsia o comprobar la perfusión cerebral tras un ictus o una isquemia.

El sindicato alude a 1.200 pruebas no realizadas (sin especificar la naturaleza de las mismas). El servicio cuenta con tres equipos Gammacámara-TAC y un equipo PET-TAC, «para el que debería haber una dotación de diez técnicos especialistas en Medicina Nuclear». Sin embargo, en la plantilla, siempre según denuncia el sindicato, hay solo seis en turnos de mañana y tarde, de forma que nunca está completa la plantilla por falta de contrataciones para cubrir vacaciones, bajas y descansos. La semana pasada sólo hubo cuatro profesionales para los dos turnos.

CSIF asegura que el 30% de las pruebas acumuladas son PET preferentes pendientes desde octubre. «La mayoría de los pacientes de este servicio son oncológicos, para quienes la prueba PET es crucial para evaluar la respuesta a un tratamiento de quimioterapia y determinar la evolución de la enfermedad. Esta unidad realiza pruebas derivadas desde multitud de especialidades para determinar y realizar un seguimiento de procesos oncológicos, enfermedades neurológicas (como demencias, Parkinson y alzhéimer), infartos y accidentes vasculares entre otras». En el PET la espera se sitúa en tres meses, y son siete para gammagrafía ósea y cerebral, denuncia CSIF.

Respuesta de la Junta

Fuentes de la Junta indica que es el médico el que dictamina cuáles de estas pruebas son urgentes y, por tanto, estas se están realizando, es decir que quienes más necesidad tienen de someterse a estos procedimientos sí están siendo atendidos, reduce los números que da el sindicato y recuerda que ya ha contratado a dos técnicos de medicina nuclear para reducir los tiempos de respuesta. «En poco tiempo volveremos a la normalidad», han precisado las fuentes.

El centro ha constatado un aumento de la demanda asistencial y ciertos hitos organizativos que han afectado a la realización de determinadas pruebas diagnósticas, circunstancias en todo caso, explican las fuentes, sobrevenidas que están siendo subsanadas.