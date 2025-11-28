Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Hospital Regional. SUR

Retrasos en pruebas para pacientes oncológicos y neurológicos del Regional por falta de personal

La Junta ha contratado ya a dos técnicos para acelerar gammagrafías y PET y espera que en «poco tiempo todo vuelva a la normalidad»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

El sindicato CSIF ha denunciado un retraso en la realización de pruebas en la Unidad de Medicina Nuclear del Hospital Regional por falta de personal: ... se trata de pruebas de gammacámara y PET (Tomografía por Emisión de Positrones). La segunda de estas pruebas se usa para estudiar si un tumor es maligno o benigno o ver si hay metástasis, así como si el tratamiento funciona, pero también es utilizado para diagnosticar alzhéimer y otras demencias, localizar focos epilépticos, valorar tumores cerebrales o evaluar diversas cardiopatías. En cuanto a las pruebas de gammacámara (ósea o cerebral), se usan para determinar metástasis óseas, detectar fracturas no localizadas antes, estudiar problemas de prótesis articulares y estudiar sospechas de demencia, de epilepsia o comprobar la perfusión cerebral tras un ictus o una isquemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  3. 3 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  4. 4 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  7. 7

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  10. 10 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Retrasos en pruebas para pacientes oncológicos y neurológicos del Regional por falta de personal

Retrasos en pruebas para pacientes oncológicos y neurológicos del Regional por falta de personal