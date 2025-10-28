Quirónsalud, pionero en una técnica de reconstrucción vascular para tratar el cáncer de páncreas

Quirónsalud Málaga se ha convertido en el primer hospital de la provincia en realizar una intervención pionera mediante una innovadora técnica de reconstrucción vascular en ... una paciente de 39 años con cáncer de páncreas localmente avanzado. Este es uno de los tipos de tumores más agresivos y letales. La intervención ha sido llevada a cabo por el equipo liderado por los doctores César Ramírez y José Antonio Pérez Daga, cirujanos del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del hospital.

La mujer recibió tratamiento con quimioterapia y se sometió con éxito a la cirugía de alta complejidad. La aportación novedosa ha consistido en llevar a cabo la reconstrucción vascular de la vena porta mediante un injerto autólogo (de la propia paciente) del ligamento falciforme, un tejido conectivo fibroso y elástico que mantiene el hígado unido a la pared interna del abdomen, justo debajo del diafragma.

Evitando rechazos el injerto propio optimiza la recuperación postoperatoria de pacientes

Tal y como señala César Ramírez, jefe del servicio, «al ser un injerto de la propia paciente, se evitan complicaciones postoperatorias relacionadas con los materiales sintéticos (prótesis producidas por la industria) o con los injertos de bancos, que proceden de otros pacientes y pueden tener cierto grado de rechazo .

Además, fue preciso «extirpar también tanto el páncreas en su totalidad como el estómago, así como un segmento de la vena porta, responsable de llevar todo el flujo de las vísceras del abdomen a través del hígado. Dado que esta vena es esencial para la vida, debe reconstruirse una vez extirpada, algo que se hace habitualmente con un injerto sustitutivo utilizando una prótesis o injerto vascular de cadáver o banco», apunta.

El doctor Ramírez, todo un referente en cirugía oncológica, afirma que «este caso ha sido especialmente complejo, porque, además de la vena porta, la paciente también tenía afectado por el tumor el tronco arterial celíaco, que es esencial para vascularizar el hígado, el páncreas y el estómago. Gracias a una variante de su anatomía, se pudo resecar y este es el motivo por el que se pudo eliminar todo el tumor».

Trabajo de los oncólogos

Asimismo, alabó el trabajo de los oncólogos, que tras una mala tolerancia inicial a la quimioterapia de la paciente, le cambiaron el esquema por un mucho más efectivo que permitió realizar esta cirugía.

La técnica no se había realizado nunca en Málaga y supone un paso más en la cirugía oncológica del páncreas, de forma que el centro malagueño es ya una referencia en la intervención tumoral de alta complejidad. En QuirónMálaga se han realizado más de 300 intervenciones de cáncer de páncreas desde 2009, incluyendo desde hace diez años la técnica mínimamente invasiva en el 20% de los casos.

Uno de cada tres pacientes de cáncer de páncreas en España es diagnosticado con metástasis lo que dificulta su tratamiento

El cáncer de páncreas afectará este año a más de 10.300 personas en España y se ha convertido en la tercera causa de muerte por tumor en el país. Aproximadamente, un tercio de los pacientes son diagnosticados ya con metástasis.

«Sabemos que hablamos históricamente de una neoplasia de mal pronóstico, pero el esfuerzo de los cirujanos por hacer una técnica cada vez más excelente y el apoyo de los oncólogos médicos con una quimioterapia cada vez más efectiva, ha conseguido prácticamente duplicar en los últimos 20 años la supervivencia media del cáncer de páncreas como enfermedad», añade el doctor Ramírez.