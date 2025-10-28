Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los doctores César Ramírez y José Antonio Pérez Daga, durante la operación. SUR

Quirónsalud, pionero en una técnica de reconstrucción vascular para tratar el cáncer de páncreas

El equipo liderado por los doctores César Ramírez y José Antonio Pérez Daga reparan la vena porta con un injerto de la propia paciente

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Martes, 28 de octubre 2025, 14:13

Quirónsalud Málaga se ha convertido en el primer hospital de la provincia en realizar una intervención pionera mediante una innovadora técnica de reconstrucción vascular en ... una paciente de 39 años con cáncer de páncreas localmente avanzado. Este es uno de los tipos de tumores más agresivos y letales. La intervención ha sido llevada a cabo por el equipo liderado por los doctores César Ramírez y José Antonio Pérez Daga, cirujanos del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del hospital.

